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За сутки в Белгородской области скончались десять ковид-пациентов

5 декабря 2021, 07:10
Фото: ИА «Бел.Ру»
Региональный оперштаб по коронавирусу опубликовал статистику на 5 декабря. За сутки COVID-19 заразились 337 человек, 10 пациентов погибли.

Среди скончавшихся — шесть мужчин и четыре женщины:

— житель Белгорода 1935 года рождения (горбольница № 2 Белгорода);

— житель Белгорода 1946 года рождения (горбольница № 2 Белгорода);

— житель Ракитянского района 1952 года рождения (горбольница № 2 Белгорода);

— житель Ивнянского района 1952 года рождения (Борисовская ЦРБ);

— житель Старооскольского округа 1956 года рождения (Старооскольская окружная больница);

— житель Новооскольского округа 1952 года рождения (Старооскольская окружная больница);

— жительница Борисовского района 1955 года рождения (Борисовская ЦРБ);

— жительница Белгородского района 1956 года рождения (Чернянской ЦРБ);

— жительница Старооскольского городского округа 1969 года рождения (Старооскольская окружная больница);

— жительница Губкинского городского округа 1954 года рождения (Старооскольская окружная больница).

Фото: https://vk.com/covid19_bel

Больше всего новых заражённых зарегистрировали в Белгороде (95) и Старом Осколе (40), а также в Белгородском районе (33) и Губкинском округе (29). Ни одного заболевшего за сутки нет в Ивнянском, Краснояружском, Чернянском, Красненском и Ровеньском районах.

Число умерших от коронавируса в Белгородской области достигло 1574. За сутки выздоровели 65 пациентов. В больницах лежат 2666 человек, из них 69 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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