За сутки в Белгородской области скончались десять ковид-пациентов

Среди скончавшихся — шесть мужчин и четыре женщины:
— житель Белгорода 1935 года рождения (горбольница № 2 Белгорода);
— житель Белгорода 1946 года рождения (горбольница № 2 Белгорода);
— житель Ракитянского района 1952 года рождения (горбольница № 2 Белгорода);
— житель Ивнянского района 1952 года рождения (Борисовская ЦРБ);
— житель Старооскольского округа 1956 года рождения (Старооскольская окружная больница);
— житель Новооскольского округа 1952 года рождения (Старооскольская окружная больница);
— жительница Борисовского района 1955 года рождения (Борисовская ЦРБ);
— жительница Белгородского района 1956 года рождения (Чернянской ЦРБ);
— жительница Старооскольского городского округа 1969 года рождения (Старооскольская окружная больница);
— жительница Губкинского городского округа 1954 года рождения (Старооскольская окружная больница).
Больше всего новых заражённых зарегистрировали в Белгороде (95) и Старом Осколе (40), а также в Белгородском районе (33) и Губкинском округе (29). Ни одного заболевшего за сутки нет в Ивнянском, Краснояружском, Чернянском, Красненском и Ровеньском районах.
Число умерших от коронавируса в Белгородской области достигло 1574. За сутки выздоровели 65 пациентов. В больницах лежат 2666 человек, из них 69 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.