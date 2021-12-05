За сутки в Белгородской области скончались десять ковид-пациентов

Больше всего новых заражённых зарегистрировали в Белгороде (95) и Старом Осколе (40), а также в Белгородском районе (33) и Губкинском округе (29). Ни одного заболевшего за сутки нет в Ивнянском, Краснояружском, Чернянском, Красненском и Ровеньском районах.