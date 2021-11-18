Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Старом Осколе на улице Ленина капитально отремонтируют памятник архитектуры

18 ноября 2021, 10:49
Фото: сайт администрации Старого Оскола
Стоимость капремонта дома с аптекой на Ленина, 35/55 обойдётся в более чем 18 млн рублей. В планах — отремонтировать крышу и фасад и улучшить коммуникации. Об этом сообщили в администрации города.

Специалисты приступили к ремонту исторического дома в Старом Осколе. Здание на улице Ленина является культурным объектом регионального значения.

Запланировано отремонтировать фасад и кровлю. Также строители установят общедомовые приборы учёта тепла и отремонтируют системы электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения. На эти цели выделили 18 млн 512 тыс. 600 рублей.

Техническим заказчиком выступает НО «Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области». Фонд разрабатывает и организует прохождение экспертизы проектно-сметной документации и заключает договоры с подрядчиками, а также осуществляет контроль за ходом работ.

Материалы по теме
Вячеслав Гладков отклонил проекты микрорайонов в Белгороде и Старом ОсколеВ Старом Осколе учительница частной школы обругала детей во время урокаОдну из улиц в Старом Осколе могут назвать в честь бывшего мэра
#Новости#Памятник архитектуры#Дом#Старый Оскол#Ремонт#Новости Старого Оскола#Город
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46