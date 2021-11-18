В Старом Осколе на улице Ленина капитально отремонтируют памятник архитектуры

Специалисты приступили к ремонту исторического дома в Старом Осколе. Здание на улице Ленина является культурным объектом регионального значения.
Запланировано отремонтировать фасад и кровлю. Также строители установят общедомовые приборы учёта тепла и отремонтируют системы электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения. На эти цели выделили 18 млн 512 тыс. 600 рублей.
Техническим заказчиком выступает НО «Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области». Фонд разрабатывает и организует прохождение экспертизы проектно-сметной документации и заключает договоры с подрядчиками, а также осуществляет контроль за ходом работ.