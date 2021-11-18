В Старом Осколе на улице Ленина капитально отремонтируют памятник архитектуры

Стоимость капремонта дома с аптекой на Ленина, 35/55 обойдётся в более чем 18 млн рублей. В планах — отремонтировать крышу и фасад и улучшить коммуникации. Об этом сообщили в администрации города.

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