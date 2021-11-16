Вячеслав Гладков отклонил проекты микрорайонов в Белгороде и Старом Осколе

Два проекта всё же были одобрены. Благоустройство реки Осколец будет включать шесть рекреационных зон и озеленение сортовыми деревьями и кустарниками по сезонности цветения. Что касается зданий Борисовской СОШ, то детсад, столовая и сама школа будут выполнены в едином стиле с храмовым комплексом. Также планируется обустройство спортивной инфраструктуры и игровых площадок.