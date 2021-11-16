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Вячеслав Гладков отклонил проекты микрорайонов в Белгороде и Старом Осколе

16 ноября 2021, 11:43
Фото: страница Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте"
В областном центре застройка не рассчитана на социальную инфраструктуру. В Старом Осколе ситуация обратная: инфраструктура есть, но проекты домов — слабые. Об этом глава региона написал на личной странице в соцсетях.

Сегодня, 16 ноября, Гладков провёл совещание с архитекторами, где обсудил проекты жилой застройки в двух крупнейших городах региона. Большинство проектов губернатор отклонил. Получили одобрение только благоустройство реки Осколец и капремонт фасадов Борисовской СОШ.

В Белгороде архитекторы ставили перед собой задачу органично интегрировать жилые кварталы в городскую среду, а также повысить комфорт жителей микрорайонов. Три проекта для областного центра одобрения не получили.

На улице Донецкой кроме домов предлагается построить три зоны отдыха и Соседский центр. На Корочанской планируется строительство 35-километровой велодорожки, а в микрорайоне Восточный вместо типовых многоэтажек собираются строить урбан-виллы с двориками-патио. Все три проекта Гладков отклонил и отправил на доработку. По словам губернатора, во всех них не хватает социальной инфраструктуры.

«Мы не можем строить только жильё, здесь нужен комплексный подход. Мы должны думать о будущем, о детях, которые пойдут в детские сады и школы», — сказал губернатор.

В Старом Осколе ровным счётом наоборот: социальные объекты имеются, а вот жилые дома — типовая застройка. Поэтому проекты по обустройству микрорайонов Парковый и Лебединец будут полностью менять. По словам главы региона, каждый двор и дом должен стать точкой притяжения для горожан.

Два проекта всё же были одобрены. Благоустройство реки Осколец будет включать шесть рекреационных зон и озеленение сортовыми деревьями и кустарниками по сезонности цветения. Что касается зданий Борисовской СОШ, то детсад, столовая и сама школа будут выполнены в едином стиле с храмовым комплексом. Также планируется обустройство спортивной инфраструктуры и игровых площадок.

#Новости#Архитектурно-градостроительный Совет#Проекты#Вячеслав Гладков#Застройка#Губернатор#Фотофакт#Общество
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