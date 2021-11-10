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Posted 10 ноября 2021, 11:49

Published 10 ноября 2021, 11:49

Modified 1 декабря, 08:19

Updated 1 декабря, 08:19

Путин утвердил Кремнёву представителем в белгородской коллегии судей

10 ноября 2021, 11:49
Представителем президента в Квалификационной коллегии судей по Белгородской области Владимир Путин назначил Ольгу Кремнёву.

Ранее должность представителя президента в коллегии судей занимал Александр Закоржевский, сменила его Ольга Кремнёва. Указ глава государства подписал 8 ноября 2021 года.

Напомним, Закоржевский занимал эту должность в течение 12 лет. С 16 августа на должность главного федерального инспектора по Белгородской области назначили Ольгу Кремнёву. До назначения с 2014 года она была федеральным инспектором по Белгородской области.

Кадровые перестановки коснулись и районных судов Белгородской области. Заместителем председателя Шебекинского районного суда назначили Светлану Подрейко, а судьёй — Ирину Хлебникову. В Белгородском районном суде должность судьи заняла Елена Симоненко. В Старооскольском городском суде теперь также новый судья — Ольга Шеметова. Судьёй в Яковлевском районном суде стала Наталья Загинайлова.

#Новости#Общество#Владимр путин#Указ
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