Путин утвердил Кремнёву представителем в белгородской коллегии судей

Posted 10 ноября 2021, 11:49
Published 10 ноября 2021, 11:49
Modified 1 декабря, 08:19
Updated 1 декабря, 08:19
Ранее должность представителя президента в коллегии судей занимал Александр Закоржевский, сменила его Ольга Кремнёва. Указ глава государства подписал 8 ноября 2021 года.
Напомним, Закоржевский занимал эту должность в течение 12 лет. С 16 августа на должность главного федерального инспектора по Белгородской области назначили Ольгу Кремнёву. До назначения с 2014 года она была федеральным инспектором по Белгородской области.
Кадровые перестановки коснулись и районных судов Белгородской области. Заместителем председателя Шебекинского районного суда назначили Светлану Подрейко, а судьёй — Ирину Хлебникову. В Белгородском районном суде должность судьи заняла Елена Симоненко. В Старооскольском городском суде теперь также новый судья — Ольга Шеметова. Судьёй в Яковлевском районном суде стала Наталья Загинайлова.