В Белгородской области построят 284 новые детские площадки

Срываются сроки, не срываются, задерживает подрядчик, не задерживает — ничего не интересует. Огромнейшие деньги на это выделены. На детских площадках устанавливаем резиновое покрытие. Это безопасно, снижаем травмы до нуля. Комфорт очень большой. Не просто песком подсыпали, и дети все в песке.Вячеслав Гладков