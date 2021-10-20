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Posted 20 октября 2021, 04:30

Published 20 октября 2021, 04:30

Modified 22 января, 08:51

Updated 22 января, 08:51

В Белгородской области построят 284 новые детские площадки

20 октября 2021, 04:30
Сюжет
Строительство
Обустройство площадок должны завершить к концу 2021 года.

О строительстве новых детских площадок на территории региона рассказал начальник департамента ЖКХ Белгородской области Константин Полежаев во время оперсовещания правительства 18 октября. На установку объектов было выделено дополнительно 500 млн рублей.

Вячеслав Гладков подчеркнул, что все площадки должны быть установлены уже в этом году.

Срываются сроки, не срываются, задерживает подрядчик, не задерживает — ничего не интересует. Огромнейшие деньги на это выделены. На детских площадках устанавливаем резиновое покрытие. Это безопасно, снижаем травмы до нуля. Комфорт очень большой. Не просто песком подсыпали, и дети все в песке.Вячеслав Гладков

Напомним, что в Белгородской области проведут перепись элементов украшения на фасадах зданий культуры. Реестр подготовят сотрудники профильного ведомства, сообщили в пресс-службе правительства региона. По словам Вячеслава Гладкова, элементы декора являются ценными для любого здания.

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#Новости#Общество#Строительство#Детская площадка#Эксклюзив#Гладков
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