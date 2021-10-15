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Posted 15 октября 2021, 10:09

Published 15 октября 2021, 10:09

Modified 1 декабря, 08:02

Updated 1 декабря, 08:02

Гладков: Я бы вообще запретил трогать мозаику в любом виде

15 октября 2021, 10:09
Сюжет
Губернатор
В Белгородской области проведут перепись элементов украшения на фасадах зданий культуры. Реестр подготовят сотрудники профильного ведомства, сообщили в пресс-службе правительства региона. Губернатор отдельно отметил ценность мозаики на фасадах.

Сотрудники управлений культуры и госохраны объектов культурного наследия составят реестр декора, украшающего фасады зданий культуры. Они проведут перепись и передадут список, который будут учитывать при ремонте и реконструкции объектов.

Это решение приняли на заседании архитектурно-градостроительного совета. По словам Вячеслава Гладкова, элементы декора являются ценными для любого здания. Отдельно губернатор высказался насчёт мозаики.

Я бы вообще запретил трогать мозаику в любом виде, потому что сейчас мы практически такого не делаем. Это ценность для любого здания. Нужно понять, что для нас является уникальным, и составить список. Обязательно учитывать текущее состояние при капитальном ремонте и при реконструкции.Вячеслав Гладков

Помимо этого, на совете рассмотрели несколько проектов. Один из них — капремонт фасада здания сельского клуба в Чапельном Волоконовского района. Гладков подчеркнул, что нужно обращать внимание на все детали. Что касается внутреннего обустройства, то кресла к полу там прикручивать не будут, чтобы их можно было убрать, а на площадке провести выставку или концерт.

Обсудили и проект МКД на улице Белгородского полка в областном центре. На месте снесённых домов частного сектора планируется строительство жилого комплекса с двором, детскими и спортивными площадками для жителей разных возрастов.

На улице Горького предложили построить многоквартирный дом вместо гостиницы. Однако эту идею не одобрили.

Напомним, что во время капремонта техникума агробизнеса, кооперации и сервиса в Старом Осколе едва не уничтожили мозаику на фасаде. Местные власти после шумихи в Сети пообещали сохранить изображение.

В 2019 году в Белгороде вместе со зданием спортшколы № 4 на Харьковской горе уничтожили и мозаику, которую создали в 1987 году. Тревогу били краеведы и искусствоведы, но её так и не признали объектом культурного наследия. Урбанист Илья Варламов после внёс уничтоженную в Белгороде мозаику в число самых жутких архитектурных потерь России.

#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Реестр#Вячеслав Гладков#Мозаика
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