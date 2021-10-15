Гладков: Я бы вообще запретил трогать мозаику в любом виде

Помимо этого, на совете рассмотрели несколько проектов. Один из них — капремонт фасада здания сельского клуба в Чапельном Волоконовского района. Гладков подчеркнул, что нужно обращать внимание на все детали. Что касается внутреннего обустройства, то кресла к полу там прикручивать не будут, чтобы их можно было убрать, а на площадке провести выставку или концерт.