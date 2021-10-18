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В Белгородской области число бригад скорой помощи увеличат до 154

18 октября 2021, 10:35
Фото: ИА «Бел.Ру»
В регионе планируют увеличить число кадров среднего медицинского персонала. В настоящее время на станции скорой помощи Белгородской области на линии работают 102 бригады.

Как сообщил руководитель регионального депздрава Андрей Иконников во время оперсовещания правительства области 18 октября, сейчас в штатном расписании Станции скорой помощи Белгородской области (без учёта Старого Оскола) задействованы 102 бригады, 2106 человек медперсонала. Эти числа планируют увеличить до 129 бригад скорой помощи и 148 автомобилей.

В Старом Осколе на линии работают 18 бригад, планируемые изменения — 25 бригад и 28 автомобилей.

В настоящее время на линию выходят 102 машины скорой помощи. На этой неделе получаем ещё 24 машины, начинаем их перераспределять. Машины, которые эксплуатируем уже более пяти лет, будем убирать из работы.Андрей Иконников

Также Иконников подчеркнул, что в регионе запланировано увеличить число кадров среднего медицинского персонала.

На сегодняшний день вызов врача на дом — это главная проблема. У нас есть система ГЛОНАСС, мы можем наблюдать время в пути, донастраивать все процессы, чтобы улучшить работу скорой помощи.Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил Андрею Иконникову ежедневно отчитываться о загрузке каждого автомобиля скорой помощи.

Напомним, на прошлой неделе возле городской больницы № 2 Белгорода образовалась очередь из машин скорой помощи. Глава регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников на встрече с журналистами заявил, что машины работают, согласно действующей маршрутизации, даже при наличии такого «затора» медики в плановом порядке осматривают пациентов неотложки.

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#Новости#Андрей иконников#Гладков#Станция скорой медицинской помощи#Скорая помощь#Эксклюзив#Алина Харина#Медицина
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