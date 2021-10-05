В Белгородской области проверят работу номера 122 для вызова врача

По состоянию на 4 октября звонок по номеру 122 принимали 39 специалистов. Звонки принимают по будням до восьми вечера и по субботам до двух часов дня. В остальное время можно оставить голосовое сообщение. Заявку отработают в первый рабочий день. Об эффективности работы кол-центра Вячеслав Гладков поручил отчитаться начальника департамента цифрового развития Евгения Мирошникова.
Накал, конечно, снизился, но вопросов остаётся ещё много. Главное не звонок принять, а оказать качественную помощь. Задача — чтобы ни один звонок ни одного человека не потерялся. А уже исходя из объёма проблем принимаем варианты решений.Вячеслав Гладков
Кроме того, на следующем совещании руководитель регионального депздрава Андрей Иконников отчитается о перезапуске работы скорой неотложной помощи.
Тот формат, который мы на сегодняшний день определили, должен позволить увеличить количество времени на приём в поликлинику, а также увеличить количество выездов на дом. Итоги работы будем подводить ежемесячно. Число обращений белгородцев в поликлиники выросло в три раза в связи с ростом заболеваемости простудными заболеваниями и ковидом.Вячеслав Гладков
Напомним, отделение неотложной помощи открылось в поликлинике № 6 Белгорода. В отделении оказывают экстренную помощь пациентам. По плану в каждой поликлинике должно быть как минимум три таких кабинета.
Также белгородцы снова жалуются на большие очереди в поликлиниках. В соцсетях вновь появляются фото и видео из медучреждений Белгорода. Одной из таких видеозаписей поделились в телеграм-канале «Жесть Белгород». Пациентка рассказала о большой очереди, которая была в поликлинике № 1. По её словам, работали только два врача. Они принимали с трёх часов дня, но пациенты занимали очередь уже с 13:00. Женщина пожаловалась, что пришла в больницу в 14:30, а приняли её в 17:48.