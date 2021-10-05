В Белгородской области проверят работу номера 122 для вызова врача

Также белгородцы снова жалуются на большие очереди в поликлиниках. В соцсетях вновь появляются фото и видео из медучреждений Белгорода. Одной из таких видеозаписей поделились в телеграм-канале «Жесть Белгород». Пациентка рассказала о большой очереди, которая была в поликлинике № 1. По её словам, работали только два врача. Они принимали с трёх часов дня, но пациенты занимали очередь уже с 13:00. Женщина пожаловалась, что пришла в больницу в 14:30, а приняли её в 17:48.