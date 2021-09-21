Белгородцы могут вызвать врача на дом по бесплатному номеру 122

В Белгородской области заработал номер 122 для вызова врача на дом. Звонок бесплатный. Операторы единой службы оперативной помощи принимают заявки по будням с 08:00 до 20:00 и по субботам с 09:00 до 14:00.
В остальное время можно оставить голосовое сообщение. Заявку обработают в первый рабочий день.
О том, что в Белгородской области введут номер 122, стало известно в конце июля. Тогда сообщалось, что заявки жителей региона на запись к врачу или вызов медика на дом будет принимать МФЦ, а районы и горокруга подключатся к нововведению постепенно — по графику.