Белгородцы могут вызвать врача на дом по бесплатному номеру 122

О том, что в Белгородской области введут номер 122, стало известно в конце июля. Тогда сообщалось, что заявки жителей региона на запись к врачу или вызов медика на дом будет принимать МФЦ, а районы и горокруга подключатся к нововведению постепенно — по графику.