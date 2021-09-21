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Белгородцы могут вызвать врача на дом по бесплатному номеру 122

21 сентября 2021, 07:21
Фото: ИА «Бел.Ру»
Звонки принимают по будням до восьми вечера и по субботам до двух часов дня, уточнил глава региона Вячеслав Гладков. В остальное время можно оставлять голосовые сообщения.

В Белгородской области заработал номер 122 для вызова врача на дом. Звонок бесплатный. Операторы единой службы оперативной помощи принимают заявки по будням с 08:00 до 20:00 и по субботам с 09:00 до 14:00.

В остальное время можно оставить голосовое сообщение. Заявку обработают в первый рабочий день.

О том, что в Белгородской области введут номер 122, стало известно в конце июля. Тогда сообщалось, что заявки жителей региона на запись к врачу или вызов медика на дом будет принимать МФЦ, а районы и горокруга подключатся к нововведению постепенно — по графику.

21 сентября в Белгородской области начнёт работать медицинский кол-центр
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#Новости#Вызов врача на дом#Белгородская область#Кол-центр#Медицина
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