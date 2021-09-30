На капремонт Центра народного творчества в Белгороде потратят 540 млн рублей

На капительный ремонт Центра народного творчества в Белгороде выделят 540 766 135 рублей. Источники финансирования — средства бюджетных учреждений. Работы должны начать не позднее 10 дней с даты заключения контракта. Отметим, что окончание подачи заявок на участие в аукционе — 22 октября 2021 года. Капитальный ремонт Центра народного творчества на улице Широкой планируют закончить 27 декабря 2023 года. Приёмка объекта состоится 29 декабря 2023 года.