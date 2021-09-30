На капремонт Центра народного творчества в Белгороде потратят 540 млн рублей

На капительный ремонт Центра народного творчества в Белгороде выделят 540 766 135 рублей. Источники финансирования — средства бюджетных учреждений. Работы должны начать не позднее 10 дней с даты заключения контракта. Отметим, что окончание подачи заявок на участие в аукционе — 22 октября 2021 года. Капитальный ремонт Центра народного творчества на улице Широкой планируют закончить 27 декабря 2023 года. Приёмка объекта состоится 29 декабря 2023 года.
Заказчик работ — управление капитального строительства Белгородской области.
Рабочим предстоит отремонтировать системы водоснабжения, водоотведения, электроосвещения, установить систему видеонаблюдения. Прилегающую территорию — озеленить и благоустроить. Также рабочие отремонтируют большой зрительный зал, малый зал, танцевально-развлекательный зал.
Отметим, что общая площадь здания — 6819,6 м², вместимость — 1038 человек.
Напомним, недавно возле Центра народного творчества благоустроили сквер. На ремонт направили порядка 49 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов. В сквере заменили плитку и асфальтовое покрытие, отремонтировали клумбы и обустроили системы водоотведения. Также на территории установили детскую площадку.