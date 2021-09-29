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В Белгороде благоустроили сквер у Центра народного творчества

29 сентября 2021, 09:38
Фото: администрация Белгорода
На ремонт направили порядка 49 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Часть работ выполнили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Сквер рядом с Центром народного творчества преобразился. Здесь заменили плитку и асфальтовое покрытие, отремонтировали клумбы и обустроили системы водоотведения и с полива. Также по инициативе губернатора Белгородской области на территории установили детскую площадку.

Можно сказать, что работы завершены. Сегодня монтируют урны. Отлаживают работу нового уличного освещения. В ходе ремонта проект скорректировали: детскую площадку перенесли дальше от дороги. Александр Деревянко, заместитель начальника по строительству управления капитального строительства администрации г. Белгорода

Обошлись и без традиционных скамеек — на подпорных стенах сделали деревянные настилы. На месте старого 30-летнего фонтана появился амфитеатр.

Директор Центра народного творчества Максим Шапошников рассказал, что в летний период там будет играть духовой оркестр, будут проводить концерты и уличные постановки, а по субботам на мультимедийном экране показывать классику советского кино.

Раньше жители микрорайона жаловались на то, что рядом с их домами парковались гастрольные автобусы. В рамках реконструкции этот вопрос решили — добавили новые парковочные места.

Всего на ремонт территории направили около 40 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов.

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