В СИЗО Белгорода и Старого Оскола организовали временные избирательные участки

В Белгороде 17 сентября открылись 195 избирательных участков, из них 12 временные — в больницах и СИЗО.
Временные избирательные участки развёрнуты в Белгороде в корпусах перинатального центра Белгородской областной больницы (Некрасова, 8/9), Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа, в госпитале для ветеранов войн, онкодиспансере, психоневрологической больнице, кожно-венерологическом диспансере, инфекционной клинической больнице имени Е. Н. Павловского, в горбольнице № 2, противотуберкулёзном диспансере.
Также временные избирательные участки работают в СИЗО № 3 на К. Заслонова, 169а и Доме офицеров на Фрунзе, 3.
Кроме того, временные участки работают в Валуйской и Губкинской центральных районных больницах, в Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского и СИЗО № 2 в Старом Осколе. Также участки развёрнуты в селе Солоти Валуйского горокруга в столовой и помещении учебного корпуса воинской части.
Напомним, 17 сентября в регионе стартовали выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва и досрочные выборы губернатора Белгородской области. Белгородцы могут проголосовать 17, 18 и 19 сентября с 08:00 до 20:00.