В СИЗО Белгорода и Старого Оскола организовали временные избирательные участки

Кроме того, временные участки работают в Валуйской и Губкинской центральных районных больницах, в Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского и СИЗО № 2 в Старом Осколе. Также участки развёрнуты в селе Солоти Валуйского горокруга в столовой и помещении учебного корпуса воинской части.