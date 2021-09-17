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В СИЗО Белгорода и Старого Оскола организовали временные избирательные участки

17 сентября 2021, 09:24
Фото: ИА "Бел.Ру"
Всего на территории региона развёрнуто 20 временных избирательных участков, 15 из них в больницах, два — в СИЗО и три — в воинских частях.

В Белгороде 17 сентября открылись 195 избирательных участков, из них 12 временные — в больницах и СИЗО.

Временные избирательные участки развёрнуты в Белгороде в корпусах перинатального центра Белгородской областной больницы (Некрасова, 8/9), Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа, в госпитале для ветеранов войн, онкодиспансере, психоневрологической больнице, кожно-венерологическом диспансере, инфекционной клинической больнице имени Е. Н. Павловского, в горбольнице № 2, противотуберкулёзном диспансере.

Избирательный участок в областной инфекционной больницеИзбирательный участок в областной инфекционной больнице
Избирательный участок в областной инфекционной больницеИзбирательный участок в областной инфекционной больнице
Избирательный участок в областной инфекционной больнице
Фото: bel_watcher2021

Также временные избирательные участки работают в СИЗО № 3 на К. Заслонова, 169а и Доме офицеров на Фрунзе, 3.

Кроме того, временные участки работают в Валуйской и Губкинской центральных районных больницах, в Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского и СИЗО № 2 в Старом Осколе. Также участки развёрнуты в селе Солоти Валуйского горокруга в столовой и помещении учебного корпуса воинской части.

Напомним, 17 сентября в регионе стартовали выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва и досрочные выборы губернатора Белгородской области. Белгородцы могут проголосовать 17, 18 и 19 сентября с 08:00 до 20:00.

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