bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 августа 2021, 11:47

Published 30 августа 2021, 11:47

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

В Белгороде на день закрыли зоопарк из-за испугавшейся медведицы

30 августа 2021, 11:47
Сюжет
Зоопарк
Объявление вышло в группе зоопарка во «ВКонтакте». Сообщается, что из-за ситуации с маленькой гималайской медведицей посетителей 30 августа принимать не будут.

В белгородском зоопарке недавно появилась новая обитательница — маленькая гималайская медведица. 30 августа её планировали выпустить в открытый вольер. Но медведица испугалась, стала агрессивной и попыталась забраться на ограждение вольера.

Сейчас проблему устранили — животное уже вернулось в закрытый зимний вольер. Однако 30 августа в зоопарке всё же решили не принимать посетителей.

Напомним, что недавно в зоопарке появились на свет сурикаты Хвост, Рыжик и Люций, а также впервые родился лисёнок — малышку назвали Соней. А в мае там случился беби-бум кенгуру.

Материалы по теме
Белгородский зоопарк в 2020 году получил убыток в 7,8 млн рублейНиколая Дроздова попросили придумать имя для детёныша лемура в белгородском зоопаркеПрокуратура нашла нарушения в зоопарке в Белгороде
#Новости#Общество#Зоопарк#Фотофакт#Медведица#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика