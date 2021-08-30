В Белгороде на день закрыли зоопарк из-за испугавшейся медведицы

Posted 30 августа 2021, 11:47
Published 30 августа 2021, 11:47
Modified 18 сентября 2022, 12:12
Updated 18 сентября 2022, 12:12
В белгородском зоопарке недавно появилась новая обитательница — маленькая гималайская медведица. 30 августа её планировали выпустить в открытый вольер. Но медведица испугалась, стала агрессивной и попыталась забраться на ограждение вольера.
Сейчас проблему устранили — животное уже вернулось в закрытый зимний вольер. Однако 30 августа в зоопарке всё же решили не принимать посетителей.
Напомним, что недавно в зоопарке появились на свет сурикаты Хвост, Рыжик и Люций, а также впервые родился лисёнок — малышку назвали Соней. А в мае там случился беби-бум кенгуру.