Эксперимент по выращиванию белгородской сирени в космосе перенесли на 2022 год

Для эксперимента отобрали сирень сорта «Великая Победа», за время пребывания в космосе шесть ростков должны вырасти с 1 до 4 см. Сирень отправят с помощью спутника, внутри которого разместят специальное оборудование, которое зарегистрирует её жизненные показатели. Учёные будут ежедневно наблюдать за растением и поддерживать необходимые температуру, освещённость и влажность.