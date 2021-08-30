Эксперимент по выращиванию белгородской сирени в космосе перенесли на 2022 год

Директор инжинирингового центра НИУ «БелГУ» Иван Никулин сообщил, что научный эксперимент по выращиванию белгородской сирени на автономном космическом спутнике перенесён на первый квартал 2022 года.
Переносим сроки. Та ракета-носитель, на которой должны были лететь, — с ней возникли проблемы. Она на данный момент не готова. Пуск переносим на первый квартал 2022 года. Иван Никулин
Перенос сроков позволит белгородским учёным провести дополнительные исследования, чтобы повысить эффективность эксперимента. Планируют провести термовакуумные испытания, то есть создать условия космоса на Земле. Это поможет исключить возможные неполадки с электроникой, влияние температурного фактора на рост и развитие растений.
Для эксперимента отобрали сирень сорта «Великая Победа», за время пребывания в космосе шесть ростков должны вырасти с 1 до 4 см. Сирень отправят с помощью спутника, внутри которого разместят специальное оборудование, которое зарегистрирует её жизненные показатели. Учёные будут ежедневно наблюдать за растением и поддерживать необходимые температуру, освещённость и влажность.
Также ученые сравнят две группы растений: сирень, отправленную в космос, и ростки, выращенные в аналогичном спутнике на Земле.