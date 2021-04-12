Белгородский спутник доставит в космос веточку сирени

Posted 12 апреля 2021, 06:38
Published 12 апреля 2021, 06:38
Modified 1 декабря, 08:08
Updated 1 декабря, 08:08
Об этом в честь шестидесятого юбилея Дня космонавтики сообщил на своей странице в Instagram врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава записал видео из аэропорта Москвы.
Так, запустить первый белгородский спутник на орбиту хотят уже в этом году, пока полёт планируется в ноябре. В спутнике будут находится колбы с микрорастениями.
Белгородцы, увлечённые темой космоса, смогут наблюдать за сиренью в режиме онлайн.
Запускаем первый свой спутник в рамках деятельности научного образовательного центра. На борту спутника будет веточка сирени. Мы проведём ряд экспериментов. Надеюсь, удачно. Вячеслав Гладков
Пока учёные готовятся к запуску и проводят эксперименты, которые не выходят за пределы нашей планеты. Специалисты делают всё, чтобы полёт сирени был удачным и растение выжило.
Колбы с белгородской сиренью станут первыми в мире, запущенными в космос в автономном режиме.
Помимо этого, сегодня, 12 апреля, в Белгороде пройдёт конференция, приуроченная ко Дню космонавтики. Гостем мероприятия «Наука жизни» станет лётчик-космонавт, Герой России Сергей Ревин.