В ресторане «Ривьера» под Белгородом произошло самовозгорание

О пожаре в элитном курортном комплексе в Белгородском районе диспетчерам сообщили 25 августа в 18:43. Огонь повредил вентиляционную шахту на площади трёх квадратных метров.
Пожар ликвидировали в 18:55. Спасатели предполагают, что причиной пожара стало самовозгорание веществ и материалов.
Один пожар в регионе произошёл после поджога. В селе Афанасьевка Алексеевского горокруга сгорела кровля в старом здании бывшего детского сада. Огонь тушили почти час.
А в посёлке Новосадовом под Белгородом сгорел гараж со скутером внутри. Именно неисправность транспортного средства могла стать причиной возникновения огня.