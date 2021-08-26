Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В ресторане «Ривьера» под Белгородом произошло самовозгорание

26 августа 2021, 08:47
Фото: группа ресторана "Ривьера" в соцсети
В здании ресторана курортного комплекса Riviera Wellness Resort огонь повредил вентиляционную шахту, сообщили в региональном управлении МЧС.

О пожаре в элитном курортном комплексе в Белгородском районе диспетчерам сообщили 25 августа в 18:43. Огонь повредил вентиляционную шахту на площади трёх квадратных метров.

Пожар ликвидировали в 18:55. Спасатели предполагают, что причиной пожара стало самовозгорание веществ и материалов.

Один пожар в регионе произошёл после поджога. В селе Афанасьевка Алексеевского горокруга сгорела кровля в старом здании бывшего детского сада. Огонь тушили почти час.

А в посёлке Новосадовом под Белгородом сгорел гараж со скутером внутри. Именно неисправность транспортного средства могла стать причиной возникновения огня.

Материалы по теме
Белгородский ресторан «Ривьера» получил господдержку в период пандемииВпервые с момента основания белгородская «Ривьера» перестала быть убыточнойВ ресторане «Ривьера» Владимира Зотова сменился руководитель
#Новости#Пожар#МЧС#Ривьера#Происшествия
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18