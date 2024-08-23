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Ривьера

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2024
В ресторане «Ривьера-Сити» появился новый генеральный директор
23 августа, 09:17
«Ресторан Ривьера», который раньше принадлежал Зотову, сменил генерального директора
В ООО «Ресторан Ривьера» сменился генеральный директор. С 19 июня эту должность заняла Анастасия Шпилёва, а до этого руководильницей была Вера Горина.
26 июня, 06:52
Зотов больше не владелец: у «Ривьеры», «Калейдоскопа вкуса» и Iva новый собственник
31 мая, 14:32
2023
От свиней до динозавров: как Владимир Зотов вновь стал самым богатым белгородцем
15 августа 2023, 09:56
Гостиница Зотова «Ривьера» за год увеличила чистую прибыль в восемь раз
18 мая 2023, 12:25
Появится ли ресторан Зотова «Ива» в парке Победы в Белгороде?
10 мая 2023, 08:14
Одна закупка на двоих: новая плитка в парке аттракционов и Riviera Wellness Resort
18 марта 2023, 10:25
Меню подушек и оливковый пляж: сколько стоит самый дорогой номер в отеле Белгорода
20 января 2023, 12:42
2022
Владимир Зотов сменил директора в «Ривьере»
11 октября гендиректором стала Елена Крышталь, заменившая Валерия Афанасьева, следует из данных СПАРК.
14 октября 2022, 12:05
2021
Ведущий программы на телеканале «Пятница» стал совладельцем ресторана под Белгородом
5 марта 2021, 15:31
2019
Дочь Владимира Зотова больше не возглавляет компанию «Ривьера»
3 июня 2019, 08:42

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