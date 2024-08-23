«Ресторан Ривьера», который раньше принадлежал Зотову, сменил генерального директора

В ООО «Ресторан Ривьера» сменился генеральный директор. С 19 июня эту должность заняла Анастасия Шпилёва, а до этого руководильницей была Вера Горина.