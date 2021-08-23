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Летом 2022 года в Белгородской области трудоустроят 50 тысяч подростков

23 августа 2021, 07:14
Фото: Валерий Морев / ИА "Бел.Ру"
Этим летом подростки трудились в сельском хозяйстве, учреждениях культуры, а также у частных предпринимателей. В следующем году власти планируют трудоустроить 50 тысяч школьников и студентов, сообщил глава региона.

Летом 2021 года в Белгородской области пошли на работу 37 тысяч школьников, в числе которых были и трудные подростки. Как рассказал руководитель региона Вячеслав Гладков, дети опробовали на себе профессию озеленителя, библиотекаря, а также работали в сельском хозяйстве, управлении соцзащиты, депздраве, учреждениях культуры и в организациях малого и среднего бизнеса.

На следующий год будем планировать увеличение — заложим больше денег. Планируем в летний период 2022 года трудоустроить более 50 тысяч человек в учреждения и предприятия Белгородской области. Вячеслав Гладков

На своей странице в соцсети чиновник отметил, что сумму на реализацию плана увеличат почти в пять раз — на эти цели направят 67,5 млн рублей.

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