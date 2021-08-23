Летом 2022 года в Белгородской области трудоустроят 50 тысяч подростков

Летом 2021 года в Белгородской области пошли на работу 37 тысяч школьников, в числе которых были и трудные подростки. Как рассказал руководитель региона Вячеслав Гладков, дети опробовали на себе профессию озеленителя, библиотекаря, а также работали в сельском хозяйстве, управлении соцзащиты, депздраве, учреждениях культуры и в организациях малого и среднего бизнеса.