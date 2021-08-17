Что выгоднее: покупать картофель или выращивать самим?

Posted 17 августа 2021, 17:32
Published 17 августа 2021, 17:32
Modified 1 декабря, 07:09
Updated 1 декабря, 07:09
У огородников горячая пора наступает дважды в год: весной при посадке и осенью при уборке урожая. Одной из самых популярных огородных культур (а по совместительству ещё и одной из самых трудоёмких в выращивании) остаётся картофель. Кто-то уже давно перешёл на покупные корнеплоды и не видит разницы, другие настаивают, что своя картошечка вкуснее и обходится дешевле.
Многие огородники заметили, что в последнее время вырастить собственный семенной картофель практически нереально — уже на второй год клубни вместо себе подобных начинают воспроизводить «горох». Поэтому при посадке картофеля придётся позаботиться о покупке семян, иначе есть риск просто закопать клубни в землю, не получив урожая осенью. Что обиднее всего: картошка никак не сообщает, что не собирается размножаться, и всё лето радостно принимает все огородные подношения в виде удобрений, полива и окучивания.
Будем считать, что у вас стандартная дача с участком в шесть соток. Предположим, что вы не чисто картофельный адепт и выращиваете какие-то другие культуры на своём огороде. Поэтому под картофель у вас осталось две сотки земли. На эту площадь требуется 70 килограммов семенных клубней. Можно, конечно, сажать семенами, но мало кто захочет заморачиваться с рассадой.
Стоимость семенной картошки варьируется в зависимости от сезона и региона. В Белгородской области по весне семена корнеплода стоят от 30 до 55 рублей за килограмм в среднем. То есть на две сотки у вас уйдёт от 2100 рублей до 3850 рублей.
Огород одним только фактом своего существования призван мотивировать вас на максимальную активность. Взять хотя бы то, что участок обычно расположен где-то за городом, куда надо самому доехать, да ещё и картофельные семена привезти. И хорошо, если на машине, а не в ведре или походном рюкзаке.
Чаще всего семенной картофель можно купить неподалёку от своего участка, доставка обычно бесплатная. Если везёте своим транспортом, то рассчитывайте, что легковой автомобиль в среднем «ест» около 12 литров бензина на каждую сотню километров. Учитывая, что с дачи вам надо ещё и вернуться домой, каждую поездку задваиваем.
Допустим, огород у вас не особо далеко от города и до него нужно преодолеть 25 километров пути в каждую сторону. Литр бензина АИ-95 стоит 50 рублей. Поездка туда и обратно обойдётся в шесть литров бензина или 300 рублей.
Таких поездок будет много: почти все выходные тёплого сезона придётся провести за прополкой, окучиванием, удобрением и опрыскиванием своего будущего урожая. Выходных пар с мая по август включительно наберётся на 17 поездок. Итого получается, что транспортные расходы за сезон выйдут в 5400 рублей. Это не считая поездок для того, чтобы вскопать огород (два раза), убрать дачный участок, вывезти или сжечь мусор и тому подобное.
Просто закопать картошку в землю недостаточно, необходимо позаботиться, чтобы клубни ели не только ваши силы и нервы, но и что-то питательное из почвы. Обычную землю (даже плодородный чернозём) нельзя назвать шикарным рестораном для крупных клубней, поэтому необходимо внести удобрение. На две сотки требуется около 900 килограммов навоза, можно округлить до тонны.
При попытке выяснить цену на это плодородное чудо редакция столкнулась с проблемой: почему-то большая часть продавцов на платформе «Авито» скрывают стоимость, будто приторговывают какой-то сверхсекретной разработкой. О цене обещают договориться при созвоне, то есть с большой вероятностью вам попытаются продать продукт по завышенной стоимости, а спустя полчаса дипломатических переговоров снисходительно сбросят ценник до реального. И то не факт.
За 30 килограммов коровьего навоза один из продавцов просит 135 рублей. Тонна удобрения будет стоить 4500 рублей.
Конский навоз немного дороже, зато объявление написано так прекрасно, что картошка просто обязана расти как на дрожжах при внесении этого «золота».
Также весной требуется вносить разные удобрения. За мочевину вы отдадите около 70 рублей, ещё 80 рублей за суперфосфат и 230 рублей за фосфат калия из расчёта на две сотки земли. Итого удобрение почвы суммарно обойдётся в 4880 рублей.
Ещё больше, чем вам, картошка нравится колорадскому жуку. Настолько, что этот полосатый вредитель готов сожрать ваш урожай ещё на стадии цветения молодой ботвы. Причём вы можете трудиться на огороде только в выходной, а у жука картофельные будни проходят без устали, пока вы сидите в городском офисе. Поэтому придётся бороться при помощи специальных средств.
Инсектицид от колорадского жука и его личинок «Имидор» за 1 мл стоит 15 рублей. Хватает его на сотку, то есть нам для расчёта нужно два пакетика за один раз. Как надолго картошка будет в безопасности, производитель не сообщает, но есть шанс, что до следующего дождя. Есть и более дорогие варианты. Обрабатывать нужно хотя бы дважды в месяц, то есть будет это стоить около 200 рублей за самый дешёвый препарат.
Дороже выйдет специальный распрыскиватель. Стандартная «удочка» стоит от 300 рублей. Живучестью оборудование не отличается и сдаётся через один-два сезона.
Если самому пропалывать и окучивать картошку некогда или вы уже жалеете, что ввязались в эту авантюру, но и бросать огород жалко, можно нанять кого-то, кто сделает всё за вас. Прополка картошки стоит в среднем от 200 рублей за час. Конечно, могут возникнуть ситуации, когда работники будут намеренно тянуть резину и долго копаться на грядке, но в идеале с поставленной задачей можно управиться часа за три-четыре. Закладываем ещё 800 рублей на это удовольствие. Прополка нужна раз в месяц, поэтому сразу умножаем на три. Получаем 2400 рублей за рабочие руки со стороны.
Также дважды в год огород нужно перекопать или вспахать. Распашка одной сотки земли обойдётся в 200 рублей, поэтому суммарно выйдет не менее 400 рублей.
Шутки про мази от болей в спине к реальности достаточно близки, так что придётся раскошелиться ещё и на них. Также стоит купить солнцезащитный крем, с десяток пар рабочих перчаток, средство от комаров.
Инвентарь покупается один раз надолго, поэтому его стоимость учитывать не стали.
Урожайность картофеля, как шутят дачники, прогнозируется по формуле 50/50. Либо уродит, либо нет. Если говорить серьёзно, то предсказать, сколько картофеля можно собрать с конкретного участка, довольно сложно. Тут нужно учитывать и качество посадочного материала, и глубину закладки клубней при посадке, и качество почвы, и наличие удобрений. Да и ещё множество факторов, начиная вполне регулируемым и контролируемым уходом и заканчивая непредсказуемой погодой и болезнями корнеплода.
Однако в идеале с каждого посаженного ведра картошки должно получаться пять вёдер урожая. В начале текста мы условились, что сажать будем 70 кг, значит, должны получить пятикратный прирост (желательно не «горохом»). Итого с двух соток, засаженных картошкой, получится 350 кг её же.
Считать стоимость картофеля по магазинным ценам сложно, поскольку всё зависит от конкретного магазина, месяца и наличия акций. Поэтому возьмём среднюю «температуру по больнице»: стоимость килограмма картофеля на овощной базе на сегодня составляет около 20 рублей. Умножаем наш урожай на стоимость и получаем 7000 рублей. То есть в такую сумму вам обойдётся 350 кг корнеплода. Отборного, не погрызенного медведкой и не того, который вам оставили после себя кроты.
А теперь считаем стоимость того же количества выращенной картошечки. За семена мы отдали 3850 рублей. Ещё в 5400 рублей потратили на поездки на огород. В 4880 рублей обошлись подкормки. И это мы ещё полив не считали, хотя нашим засушливым летом стоило бы. В 500 рублей обошёлся повышенный интерес колорадского жука к урожаю. В 2800 выйдет прополка и распашка. Плюс около полутора тысяч на крем от болей в спине, пластырь от мозолей и солнцезащитное средство.
Получилось 19 000 рублей за обработку двух соток земли и выращенный на них картофель.
Мы понимаем, что большая часть огородников не нанимает людей для прополки, не заморачивается с правильным удобрением и не покупает картофель для посадки, пользуясь своими семенами. Но и урожай без всех этих «излишеств» получается гораздо скромнее.