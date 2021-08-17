Что выгоднее: покупать картофель или выращивать самим?

Если самому пропалывать и окучивать картошку некогда или вы уже жалеете, что ввязались в эту авантюру, но и бросать огород жалко, можно нанять кого-то, кто сделает всё за вас. Прополка картошки стоит в среднем от 200 рублей за час. Конечно, могут возникнуть ситуации, когда работники будут намеренно тянуть резину и долго копаться на грядке, но в идеале с поставленной задачей можно управиться часа за три-четыре. Закладываем ещё 800 рублей на это удовольствие. Прополка нужна раз в месяц, поэтому сразу умножаем на три. Получаем 2400 рублей за рабочие руки со стороны.