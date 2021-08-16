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Следком начал проверку после гибели мальчика на водоёме под Белгородом

16 августа 2021, 05:36
Фото: ИА «Бел.Ру»
Трагедия произошла утром 15 августа возле реки Разуменка. Ребёнок пытался спасти из воды своего брата, но утонул сам, сообщает региональный следственный комитет.

В воскресенье, 15 августа, четверо мальчиков из села Ястребово Белгородского района отправились кататься на велосипедах. Когда они подъехали к дамбе около реки Разуменка, то решили зайти в воду. По данным пресс-служба регионального следственного комитета, один из мальчиков поскользнулся на покрытой водорослями бетонной плите и упал в водоём. Его девятилетний брат попытался вытащить подростка, но упал сам.

В итоге старшего брата из воды достал приятель, а младшего спасти не успели. О произошедшем дети сообщили родителям и спасателям.

Следователь и криминалист уже осмотрели место происшествия и поговорили с очевидцами произошедшего. Сейчас сотрудники ведомства изучают условия проживания и воспитания пострадавшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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