Следком начал проверку после гибели мальчика на водоёме под Белгородом

В воскресенье, 15 августа, четверо мальчиков из села Ястребово Белгородского района отправились кататься на велосипедах. Когда они подъехали к дамбе около реки Разуменка, то решили зайти в воду. По данным пресс-служба регионального следственного комитета, один из мальчиков поскользнулся на покрытой водорослями бетонной плите и упал в водоём. Его девятилетний брат попытался вытащить подростка, но упал сам.
В итоге старшего брата из воды достал приятель, а младшего спасти не успели. О произошедшем дети сообщили родителям и спасателям.
Следователь и криминалист уже осмотрели место происшествия и поговорили с очевидцами произошедшего. Сейчас сотрудники ведомства изучают условия проживания и воспитания пострадавшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.