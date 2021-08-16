Следком начал проверку после гибели мальчика на водоёме под Белгородом

В воскресенье, 15 августа, четверо мальчиков из села Ястребово Белгородского района отправились кататься на велосипедах. Когда они подъехали к дамбе около реки Разуменка, то решили зайти в воду. По данным пресс-служба регионального следственного комитета, один из мальчиков поскользнулся на покрытой водорослями бетонной плите и упал в водоём. Его девятилетний брат попытался вытащить подростка, но упал сам.