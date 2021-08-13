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Среди привитых белгородцев коронавирусом болеет менее 0,6%

13 августа 2021, 12:43
Фото: ИА "Бел.Ру"
В основном заражаются люди, которые привились первым компонентом вакцины, но не успели привиться вторым. Об этом сообщила заместитель начальника департамента здравоохранения области Ирина Николаева на брифинге по коронавирусу.

Как отметила Ирина Николаева, коронавирусом болеет только 0,6% привитых жителей области. В основном это те люди, которые вакцинировались первым компонентом, но не успели привиться вторым. В среднем по стране стойкий иммунитет после вакцинации вырабатывается у 94–95% людей.

По состоянию на 13 августа в Белгородской области первым компонентом вакцины против коронавируса привито 675 980 человек, вторым компонентом — 568 738. За последние сутки прививку от COVID-19 сделали 3209 жителей региона. Заместитель начальника департамента здравоохранения отметила, что в области привито уже 90% населения от плановых 60%.

Кроме того, Николаева рассказала, что белгородцы, которые сделали прививку шесть месяцев назад, уже могут проходить ревакцинацию. Отметим, что антитела после прививки от коронавируса не остаются в организме человека навсегда.

Мы доводим до сведения людей, что все, кто привился и переболел более шести месяцев назад, могут ревакцинироваться. Ревакцинацию можно проводить всеми вакцинами, которые сегодня поставлены в область.Ирина Николаева

Также в ближайшие десять дней в регион ожидается поставка вакцины «Спутник V». Точные данные о количестве и дате поставки будут известны накануне отгрузки.

Отметим, что по состоянию на 13 августа коечный фонд в регионе занят на 83%.

Из развёрнутого коечного фонда занято 83%. В течение последних двух недель этот показатель стабилизировался, но радикального снижения пока нет. С другой стороны, нет и такого взрывного роста, который бы превышал 85%.Ирина Николаева

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