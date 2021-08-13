Среди привитых белгородцев коронавирусом болеет менее 0,6%

Как отметила Ирина Николаева, коронавирусом болеет только 0,6% привитых жителей области. В основном это те люди, которые вакцинировались первым компонентом, но не успели привиться вторым. В среднем по стране стойкий иммунитет после вакцинации вырабатывается у 94–95% людей.
По состоянию на 13 августа в Белгородской области первым компонентом вакцины против коронавируса привито 675 980 человек, вторым компонентом — 568 738. За последние сутки прививку от COVID-19 сделали 3209 жителей региона. Заместитель начальника департамента здравоохранения отметила, что в области привито уже 90% населения от плановых 60%.
Кроме того, Николаева рассказала, что белгородцы, которые сделали прививку шесть месяцев назад, уже могут проходить ревакцинацию. Отметим, что антитела после прививки от коронавируса не остаются в организме человека навсегда.
Мы доводим до сведения людей, что все, кто привился и переболел более шести месяцев назад, могут ревакцинироваться. Ревакцинацию можно проводить всеми вакцинами, которые сегодня поставлены в область.Ирина Николаева
Также в ближайшие десять дней в регион ожидается поставка вакцины «Спутник V». Точные данные о количестве и дате поставки будут известны накануне отгрузки.
Отметим, что по состоянию на 13 августа коечный фонд в регионе занят на 83%.
Из развёрнутого коечного фонда занято 83%. В течение последних двух недель этот показатель стабилизировался, но радикального снижения пока нет. С другой стороны, нет и такого взрывного роста, который бы превышал 85%.Ирина Николаева