Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с днём освобождения города

Жителей города с праздником поздравил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что столица региона сегодня стремительно развивается. Строятся и капитально ремонтируются жильё, детские сады, школы, объекты здравоохранения, культуры и спорта. Возводятся транспортные магистрали и развязки, благоустраиваются общественные пространства.
В настоящее время мы ставим новые, масштабные задачи. Наша главная цель — сделать так, чтобы в Белгороде жили счастливые и уверенные в завтрашнем дне люди! От души желаю столице нашей области благополучия, счастья и процветания! Всем жителям — крепкого здоровья, любви и согласия в семьях, успехов, всего самого доброго! Вячеслав Гладков