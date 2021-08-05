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Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с днём освобождения города

5 августа 2021, 07:26
Фото: кадр из видео
5 августа исполняется 78 лет с момента освобождения Белгорода от фашистских захватчиков.

Жителей города с праздником поздравил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что столица региона сегодня стремительно развивается. Строятся и капитально ремонтируются жильё, детские сады, школы, объекты здравоохранения, культуры и спорта. Возводятся транспортные магистрали и развязки, благоустраиваются общественные пространства.

В настоящее время мы ставим новые, масштабные задачи. Наша главная цель — сделать так, чтобы в Белгороде жили счастливые и уверенные в завтрашнем дне люди! От души желаю столице нашей области благополучия, счастья и процветания! Всем жителям — крепкого здоровья, любви и согласия в семьях, успехов, всего самого доброго! Вячеслав Гладков

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