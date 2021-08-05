Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с днём освобождения города

В настоящее время мы ставим новые, масштабные задачи. Наша главная цель — сделать так, чтобы в Белгороде жили счастливые и уверенные в завтрашнем дне люди! От души желаю столице нашей области благополучия, счастья и процветания! Всем жителям — крепкого здоровья, любви и согласия в семьях, успехов, всего самого доброго! Вячеслав Гладков