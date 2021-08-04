В Белгороде прогремит праздничный салют в День города

В Белгороде 5 августа дадут праздничный салют, сообщил глава администрации.
«С 1943 года салют в Белгороде — это святая традиция. Мы не можем отказаться от этого символа города. Даже в такое сложное время. В 2021 году Белгород будет салютовать! Только прошу вас: поберегите себя, не собирайтесь большими группами, салют будет виден в любой точке города», — написал Галдун на своей странице в соцсети.
В администрации города сообщили, что салют пройдёт с четырёх площадок: на Музейной площади за диорамой, в парке Южный, возле Дома офицеров и у Центра досуга на ул. Ватутина.
Начнутся фейерверки в 22:00. За 15 минут до начала и на такое же время по окончании будет ограничено движение на участках, которые можно увидеть ниже на карте.