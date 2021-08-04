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В Белгороде прогремит праздничный салют в День города

4 августа 2021, 11:30
Фото: страница Юрия Галдуна во "ВКонтакте"
Об этом сообщил мэр Юрий Галдун. Фейерверк будет с четырёх площадок.

В Белгороде 5 августа дадут праздничный салют, сообщил глава администрации.

«С 1943 года салют в Белгороде — это святая традиция. Мы не можем отказаться от этого символа города. Даже в такое сложное время. В 2021 году Белгород будет салютовать! Только прошу вас: поберегите себя, не собирайтесь большими группами, салют будет виден в любой точке города», — написал Галдун на своей странице в соцсети.

В администрации города сообщили, что салют пройдёт с четырёх площадок: на Музейной площади за диорамой, в парке Южный, возле Дома офицеров и у Центра досуга на ул. Ватутина.

Начнутся фейерверки в 22:00. За 15 минут до начала и на такое же время по окончании будет ограничено движение на участках, которые можно увидеть ниже на карте.

Карта перекрытия дорог на время салюта вечером 5 августа/ Мэрия Белгорода

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