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Posted 16 июля 2021,, 13:34

Published 16 июля 2021,, 13:34

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Вячеслав Гладков поздравил стойленцев с Днём металлурга и вручил заслуженные награды

16 июля 2021, 13:34
Накануне профессионального праздника – Дня металлурга врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков побывал с рабочим визитом на Стойленском горно-обогатительном комбинате (входит в Группу НЛМК). Вячеслав Владимирович ознакомился с производством СГОКа и вручил работникам комбината почётные награды.

Экскурсию по производству провели Президент Группы НЛМК Григорий Федоришин и генеральный директор СГОКа Сергей Напольских. Вячеслав Гладков побывал на секции дообогащения концентрата, которую ввели в эксплуатацию в 2020 году, познакомился с производственным процессом на фабрике окомкования концентрата.

После экскурсии на производство Вячеслав Владимирович принял участие в небольшом торжественном митинге, на котором вручил горнякам СГОКа областные награды – медаль «За заслуги перед землёй Белгородской» II степени, Почётную грамоту и Благодарность губернатора Белгородской области.

Я очень рад поздравить вас с профессиональным праздником. Конечно, плохо, что встречаемся мы сегодня в ограниченном составе, но этого, к сожалению, требует эпидемиологическая ситуация. Я уверен, совместными усилиями мы победим коронавирус, и ещё не раз отметим годовщины и праздники. Отпразднуем, как вы привыкли – с масштабом, размахом и хорошим настроением. А сегодня хочу сказать каждому из вас большое спасибо за ваш труд. И пожелать вам здоровья, счастья, хорошего настроения. Успехов вам! С праздником!Вячеслав Гладков, временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области

Президент Группы НЛМК Григорий Федоришин вручил шести стойленцам корпоративные награды – золотой почётный знак первой степени.

Информация о Стойленском ГОКе

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

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#Новости#Общество#Стойленский ГОК#Сгок
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