Вячеслав Гладков поздравил стойленцев с Днём металлурга и вручил заслуженные награды

Posted 16 июля 2021,, 13:34
Published 16 июля 2021,, 13:34
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Экскурсию по производству провели Президент Группы НЛМК Григорий Федоришин и генеральный директор СГОКа Сергей Напольских. Вячеслав Гладков побывал на секции дообогащения концентрата, которую ввели в эксплуатацию в 2020 году, познакомился с производственным процессом на фабрике окомкования концентрата.
После экскурсии на производство Вячеслав Владимирович принял участие в небольшом торжественном митинге, на котором вручил горнякам СГОКа областные награды – медаль «За заслуги перед землёй Белгородской» II степени, Почётную грамоту и Благодарность губернатора Белгородской области.
Я очень рад поздравить вас с профессиональным праздником. Конечно, плохо, что встречаемся мы сегодня в ограниченном составе, но этого, к сожалению, требует эпидемиологическая ситуация. Я уверен, совместными усилиями мы победим коронавирус, и ещё не раз отметим годовщины и праздники. Отпразднуем, как вы привыкли – с масштабом, размахом и хорошим настроением. А сегодня хочу сказать каждому из вас большое спасибо за ваш труд. И пожелать вам здоровья, счастья, хорошего настроения. Успехов вам! С праздником!Вячеслав Гладков, временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области
Президент Группы НЛМК Григорий Федоришин вручил шести стойленцам корпоративные награды – золотой почётный знак первой степени.
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.