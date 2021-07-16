Вячеслав Гладков поздравил стойленцев с Днём металлурга и вручил заслуженные награды

Я очень рад поздравить вас с профессиональным праздником. Конечно, плохо, что встречаемся мы сегодня в ограниченном составе, но этого, к сожалению, требует эпидемиологическая ситуация. Я уверен, совместными усилиями мы победим коронавирус, и ещё не раз отметим годовщины и праздники. Отпразднуем, как вы привыкли – с масштабом, размахом и хорошим настроением. А сегодня хочу сказать каждому из вас большое спасибо за ваш труд. И пожелать вам здоровья, счастья, хорошего настроения. Успехов вам! С праздником!Вячеслав Гладков, временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области