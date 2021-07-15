На Стойленском ГОКе наградили более 500 работников

Обладателями специальной премии «Золотой фонд» Стойленского ГОКа в юбилейный для комбината год станут семеро работников, которые трудятся на комбинате в течение многих лет и внесли особый вклад в развитие производства. Почётный знак СГОКа I и II степени (золото и серебро) получат 60 человек. 20 стойленцев отмечены Почетной грамотой комбината за активную позицию в повышении эффективности операционной деятельности. Ещё 12 человек отмечены наградами горно-металлургического профсоюза России.