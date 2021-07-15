На Стойленском ГОКе наградили более 500 работников

Posted 15 июля 2021,, 10:59
Published 15 июля 2021,, 10:59
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Стойленцев чествуют на торжественных собраниях, которые проходят на комбинате в течение предпраздничной недели. Все отличившиеся получат денежные вознаграждения.
В этом году звания «Почетный горняк» удостоены 29 работников Стойленского ГОКа, Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ награждены 32 человека. Два человека получили медаль «За заслуги перед землёй Белгородской» II степени, Почётную грамоту и Благодарность губернатора Белгородской области, 58 стойленцев отмечены Благодарственным письмом губернатора Белгородской области. 60 стойленцам вручили благодарность департамента экономического развития Белгородской области.
32 сотрудника СГОКа отмечены Почётной грамотой администрации Старооскольского городского округа, 32 — благодарностью администрации Старооскольского городского округа. Десяти сотрудникам СГОКа вручили медаль «За заслуги» Старооскольского городского округа.
Обладателями специальной премии «Золотой фонд» Стойленского ГОКа в юбилейный для комбината год станут семеро работников, которые трудятся на комбинате в течение многих лет и внесли особый вклад в развитие производства. Почётный знак СГОКа I и II степени (золото и серебро) получат 60 человек. 20 стойленцев отмечены Почетной грамотой комбината за активную позицию в повышении эффективности операционной деятельности. Ещё 12 человек отмечены наградами горно-металлургического профсоюза России.
Также в канун Дня металлурга во всех структурных подразделениях Стойленского ГОКа обновили Доски почёта, на которых разместили портреты 126 передовиков производства. Портреты ещё 36 стойленцев украсили главную Доску почёта комбината.
Торжественные мероприятия на Стойленском ГОКе прошли с соблюдением всех мер безопасности. Для награждённых и организаторов праздника перед мероприятиями провели бесплатное тестирование на COVID-19, дезинфекцию актовых залов, обеспечили наличие средств индивидуальной защиты и антисептиков.
Информация о Стойленском ГОКе
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.