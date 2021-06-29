В каждой школе Белгородской области появятся команды КВН

На первом этапе мы запустим и посмотрим, как этот механизм будет действовать. Можно это делать и не с первого класса, однако не выставить в команду школы первоклашку или второклашку, которые «разорвут» зал… Извините, но мы не имеем права это упускать.Константин Курганский