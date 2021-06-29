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Posted 29 июня 2021, 09:57

Published 29 июня 2021, 09:57

Modified 1 декабря, 08:05

Updated 1 декабря, 08:05

В каждой школе Белгородской области появятся команды КВН

29 июня 2021, 09:57
Сюжет
КВН
С начала учебного года региональные власти планируют запустить систему регионального КВН. Согласно плану, в каждом образовательном учреждении будут проводить собственные Лиги знаменитой игры.

Начальник управления культуры Белгородской области Константин Курганский представил проект развития системы КВН в регионе на оперсовещании 28 июня. По замыслу чиновника, реновация движения должна пройти на базе образовательных учреждений региона.

Своей миссией управление культуры видит создание для детей и молодёжи среды для развития творческих способностей, личностного роста и формирования активной жизненной позиции.

Курганский предложил создать специальные Лиги КВН начиная от школы, заканчивая областью. По мнению руководителя управления культуры, это будет стимулировать конкуренцию среди учебных учреждений, позволит выйти в Высшую лигу КВН и проводить мастер-классы.

По словам Курганского, движение КВН в Белгородской области существует, однако в системе есть проблемы, которые следует решить. Так, развитие движения предлагают разделить на два основных направления — массовое и профессиональное, как в спорте.

По мнению начальника регионального управления культуры, команда КВН должна появиться в каждом классе, так это не позволит упустить талантливых учеников. Также в каждой школе будет работать своя Лига КВН, победители которой представят учреждение сначала на муниципальном, а потом и областном уровне.

Курганский считает, что к работе в командах нужно привлечь редакторов из числа бывших кавээнщиков и закрепить их за молодёжными центрами инициатив. Чтобы качественно подготовить весёлых и находчивых для российских лиг, будут проводить школу КВН в детском лагере «Айдар» летом.

Глава региона Вячеслав Гладков предположил, что подобные цели сложно воплотить в реальность в каждом классе, однако Константин Курганский возразил.

На первом этапе мы запустим и посмотрим, как этот механизм будет действовать. Можно это делать и не с первого класса, однако не выставить в команду школы первоклашку или второклашку, которые «разорвут» зал… Извините, но мы не имеем права это упускать.Константин Курганский

Начальник регионального департамента образования Елена Тишина предложила создавать команды не в каждом классе, а в каждой параллели, так как из-за большого числа участников у педагогов может попросту не хватить ресурса.

Курганский добавил, что основная задача — не дать процессу стать формальным, так как белгородские школьники очень хотят и любят играть в КВН, однако в регионе не было отлаженной системы.

Движение очень важное. Это не просто игра, где собрались и посмеялись. Школьники и студенты учатся брать на себя ответственность, проявлять креативные компетенции и развивать навыки публичного выступления. Вячеслав Гладков

Начальник управления культуры предложил внести в оценку эффективности деятельности глав муниципалитетов развитие КВН-движения на территории района или округа.

В ближайшее время главе региона представят расписание всех турниров и фестивалей, которые пройдут в Белгородской области до конца года.

#Новости#Общество#Белгородская область#КВН#Эксклюзив#Константин курганский#Вячеслав Гладков
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