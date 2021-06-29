В каждой школе Белгородской области появятся команды КВН

Posted 29 июня 2021, 09:57
Published 29 июня 2021, 09:57
Modified 1 декабря, 08:05
Updated 1 декабря, 08:05
Начальник управления культуры Белгородской области Константин Курганский представил проект развития системы КВН в регионе на оперсовещании 28 июня. По замыслу чиновника, реновация движения должна пройти на базе образовательных учреждений региона.
Своей миссией управление культуры видит создание для детей и молодёжи среды для развития творческих способностей, личностного роста и формирования активной жизненной позиции.
Курганский предложил создать специальные Лиги КВН начиная от школы, заканчивая областью. По мнению руководителя управления культуры, это будет стимулировать конкуренцию среди учебных учреждений, позволит выйти в Высшую лигу КВН и проводить мастер-классы.
По словам Курганского, движение КВН в Белгородской области существует, однако в системе есть проблемы, которые следует решить. Так, развитие движения предлагают разделить на два основных направления — массовое и профессиональное, как в спорте.
По мнению начальника регионального управления культуры, команда КВН должна появиться в каждом классе, так это не позволит упустить талантливых учеников. Также в каждой школе будет работать своя Лига КВН, победители которой представят учреждение сначала на муниципальном, а потом и областном уровне.
Курганский считает, что к работе в командах нужно привлечь редакторов из числа бывших кавээнщиков и закрепить их за молодёжными центрами инициатив. Чтобы качественно подготовить весёлых и находчивых для российских лиг, будут проводить школу КВН в детском лагере «Айдар» летом.
Глава региона Вячеслав Гладков предположил, что подобные цели сложно воплотить в реальность в каждом классе, однако Константин Курганский возразил.
На первом этапе мы запустим и посмотрим, как этот механизм будет действовать. Можно это делать и не с первого класса, однако не выставить в команду школы первоклашку или второклашку, которые «разорвут» зал… Извините, но мы не имеем права это упускать.Константин Курганский
Начальник регионального департамента образования Елена Тишина предложила создавать команды не в каждом классе, а в каждой параллели, так как из-за большого числа участников у педагогов может попросту не хватить ресурса.
Курганский добавил, что основная задача — не дать процессу стать формальным, так как белгородские школьники очень хотят и любят играть в КВН, однако в регионе не было отлаженной системы.
Движение очень важное. Это не просто игра, где собрались и посмеялись. Школьники и студенты учатся брать на себя ответственность, проявлять креативные компетенции и развивать навыки публичного выступления. Вячеслав Гладков
Начальник управления культуры предложил внести в оценку эффективности деятельности глав муниципалитетов развитие КВН-движения на территории района или округа.
В ближайшее время главе региона представят расписание всех турниров и фестивалей, которые пройдут в Белгородской области до конца года.