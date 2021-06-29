Проблемные ФАПы в Белгородской области построят к 20 июля

Posted 29 июня 2021, 09:42
Published 29 июня 2021, 09:42
Modified 1 декабря, 07:45
Updated 1 декабря, 07:45
На оперсовещании регионального правительства глава Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение завершить строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) не в октябре, а 20 июля этого года. По словам Гладкова, соответствующее решение он принял после встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Руководитель региона отметил, что затягивать с объектами, которые строятся по нацпроектам, нельзя.
Абсолютно согласен с министром Мурашко. Чего ждать? Когда люди ругаются, я не знаю, что им отвечать. Президент выдал деньги, а мы не можем домик два на два построить. Вячеслав Гладков
Руководитель депстроя Владимир Базаров заявил, что практически все замечания по возведению ФАПов устранены. Сейчас рабочие доделывают контейнерные площадки, а мебель, которой не хватало, поставят в ближайшие дни. Базаров отметил, что первые семь объектов скоро проверит Роспотребнадзор.
Ответственными за выполнение проекта в сроки назначили главу департамента строительства и транспорта Владимира Базарова и начальника депздрава Андрея Иконникова.
Кроме того, по итогам каждой недели руководителю региона будут предоставлять персональный доклад по каждому объекту.
Напомним, эпопея с фельдшерско-акушерскими пунктами началась ещё в середине марта. Тогда в правительстве заявили, что на строительство медучреждений государство выделило 88 млн рублей, однако объекты оказались непригодными для работы. Исправить ситуацию должны были до 25 марта, а получить лицензию до 15 июня.
В июне региональные власти вновь сообщили о проблемах с 13 ФАПами. Тогда замруководителя администрации Белгородской области Елена Долманова заявила, что о лицензировании не может идти и речи. Как оказалось, на новопостроенных объектах уже протекла кровля, облупилась краска и нет нормального водоотведения. Что касается благоустройства, то в некоторых районах тротуарную плитку уложили прямо на грунт, нарушив все технологии.