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Posted 29 июня 2021, 09:42

Published 29 июня 2021, 09:42

Modified 1 декабря, 07:45

Updated 1 декабря, 07:45

Проблемные ФАПы в Белгородской области построят к 20 июля

29 июня 2021, 09:42
Сюжет
Медицина
Медучреждения не могут начать работать из-за нарушений при строительстве. Глава региона заявил, что завершить работы по возведению объектов нужно на несколько месяцев раньше.

На оперсовещании регионального правительства глава Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение завершить строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) не в октябре, а 20 июля этого года. По словам Гладкова, соответствующее решение он принял после встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Руководитель региона отметил, что затягивать с объектами, которые строятся по нацпроектам, нельзя.

Абсолютно согласен с министром Мурашко. Чего ждать? Когда люди ругаются, я не знаю, что им отвечать. Президент выдал деньги, а мы не можем домик два на два построить. Вячеслав Гладков

Руководитель депстроя Владимир Базаров заявил, что практически все замечания по возведению ФАПов устранены. Сейчас рабочие доделывают контейнерные площадки, а мебель, которой не хватало, поставят в ближайшие дни. Базаров отметил, что первые семь объектов скоро проверит Роспотребнадзор.

Ответственными за выполнение проекта в сроки назначили главу департамента строительства и транспорта Владимира Базарова и начальника депздрава Андрея Иконникова.

Кроме того, по итогам каждой недели руководителю региона будут предоставлять персональный доклад по каждому объекту.

Напомним, эпопея с фельдшерско-акушерскими пунктами началась ещё в середине марта. Тогда в правительстве заявили, что на строительство медучреждений государство выделило 88 млн рублей, однако объекты оказались непригодными для работы. Исправить ситуацию должны были до 25 марта, а получить лицензию до 15 июня.

В июне региональные власти вновь сообщили о проблемах с 13 ФАПами. Тогда замруководителя администрации Белгородской области Елена Долманова заявила, что о лицензировании не может идти и речи. Как оказалось, на новопостроенных объектах уже протекла кровля, облупилась краска и нет нормального водоотведения. Что касается благоустройства, то в некоторых районах тротуарную плитку уложили прямо на грунт, нарушив все технологии.

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