Проблемные ФАПы в Белгородской области построят к 20 июля

В июне региональные власти вновь сообщили о проблемах с 13 ФАПами. Тогда замруководителя администрации Белгородской области Елена Долманова заявила, что о лицензировании не может идти и речи. Как оказалось, на новопостроенных объектах уже протекла кровля, облупилась краска и нет нормального водоотведения. Что касается благоустройства, то в некоторых районах тротуарную плитку уложили прямо на грунт, нарушив все технологии.