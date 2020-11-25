Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородэнерго подключает к сетям ФАПы в отдалённых населённых пунктах области

25 ноября 2020, 07:29
Фото: «Россети Центр Белгородэнерго»
«Россети Центр Белгородэнерго» обеспечивает электроснабжение 10 сельских фельдшерско-акушерских пунктов в Белгородской области.

Работы по технологическому присоединению медицинских учреждений первичного звена к сетям выполняются с опережением графика и будут завершены в декабре текущего года.

Энергетики подключают к сетям ФАПы в сёлах Старый Хутор и Конопляновка Валуйского горокруга, Холки и Прилепы Чернянского района, Сеймица и х. Калинин Прохоровского района, селе Драгунка Ивнянского района, сёлах Сажное и Калинино Яковлевского горокруга и селе Калиново Красногвардейского района. Суммарная мощность вводимых медучреждений составляет 234 кВт.

В общей сложности филиал построит и реконструирует 1190 метров воздушных линий 0,4 кВ, установит шкафы учёта, после чего выполнит фактическую подачу электроэнергии.

Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, все работы выполняются со значительным опережением графика, чтобы жители отдалённых сёл и деревень как можно скорее смогли получить медицинскую помощь рядом с домом.

В текущем году филиал уже обеспечил дополнительной мощностью корпус № 1 детской областной больницы, Чернянскую ЦРБ имени П. В. Гапотченко, городскую больницу № 2 и инфекционную клиническую больницу им. Е. Н. Павловского. К электрическим сетям подключены ФАПы в сёлах Ивановка (Губкинский горокруг), Селиваново и Карабаново (Валуйский горокруг), Николаевка и Пушкарное (Белгородский район), Призначное (Прохоровский район).

Все работы по подключению медучреждений к сетям выполняются в приоритетном порядке, в максимально сжатые сроки. Это наша ответственность и наш вклад в стабилизацию эпидемиологической ситуации в регионе.Сергей Демидов, заместитель генерального директора — директор «Россети Центр Белгородэнерго»

Материалы по теме
Белгородэнерго принимает участие в строительстве объездной дороги в ГубкинеБелгородэнерго: до конца года LED-светильники засветятся во всех районах областиБелгородэнерго: накопитель электроэнергии представлен на конференции EnergyNet.CON
#Новости#Филиал «Россети Центр Белгородэнерго»#Белгородэнерго#Россети Центр Белгородэнерго#Экономика
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18