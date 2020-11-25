Белгородэнерго подключает к сетям ФАПы в отдалённых населённых пунктах области

В текущем году филиал уже обеспечил дополнительной мощностью корпус № 1 детской областной больницы, Чернянскую ЦРБ имени П. В. Гапотченко, городскую больницу № 2 и инфекционную клиническую больницу им. Е. Н. Павловского. К электрическим сетям подключены ФАПы в сёлах Ивановка (Губкинский горокруг), Селиваново и Карабаново (Валуйский горокруг), Николаевка и Пушкарное (Белгородский район), Призначное (Прохоровский район).