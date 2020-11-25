Белгородэнерго подключает к сетям ФАПы в отдалённых населённых пунктах области

Работы по технологическому присоединению медицинских учреждений первичного звена к сетям выполняются с опережением графика и будут завершены в декабре текущего года.
Энергетики подключают к сетям ФАПы в сёлах Старый Хутор и Конопляновка Валуйского горокруга, Холки и Прилепы Чернянского района, Сеймица и х. Калинин Прохоровского района, селе Драгунка Ивнянского района, сёлах Сажное и Калинино Яковлевского горокруга и селе Калиново Красногвардейского района. Суммарная мощность вводимых медучреждений составляет 234 кВт.
В общей сложности филиал построит и реконструирует 1190 метров воздушных линий 0,4 кВ, установит шкафы учёта, после чего выполнит фактическую подачу электроэнергии.
Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, все работы выполняются со значительным опережением графика, чтобы жители отдалённых сёл и деревень как можно скорее смогли получить медицинскую помощь рядом с домом.
В текущем году филиал уже обеспечил дополнительной мощностью корпус № 1 детской областной больницы, Чернянскую ЦРБ имени П. В. Гапотченко, городскую больницу № 2 и инфекционную клиническую больницу им. Е. Н. Павловского. К электрическим сетям подключены ФАПы в сёлах Ивановка (Губкинский горокруг), Селиваново и Карабаново (Валуйский горокруг), Николаевка и Пушкарное (Белгородский район), Призначное (Прохоровский район).
Все работы по подключению медучреждений к сетям выполняются в приоритетном порядке, в максимально сжатые сроки. Это наша ответственность и наш вклад в стабилизацию эпидемиологической ситуации в регионе.Сергей Демидов, заместитель генерального директора — директор «Россети Центр Белгородэнерго»