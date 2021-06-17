В Белгородской области чаще болеть коронавирусом стали молодые люди

Как отметила главный эпидемиолог Белгородской области, в регионе наметился незначительный рост заболеваемости COVID-19. И если ранее в структуре всех заболевших чаще всего инфицировались люди пенсионного возраста, в настоящее время ситуация изменилась.
Изменилась структура заболевших. Сегодня прирост обеспечивает группа молодых людей от 18 до 29 лет. Практически не соблюдаются требования масочного режима. Поэтому будем вносить изменения.Елена Оглезнева
Напомним, в Белгородской области планируют вернуть запрет на проведение массовых и культурно-развлекательных мероприятий. Соответствующие поправки намерены внести в постановление губернатора Белгородской области № 58. Ужесточить ограничительные меры предложила глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева.