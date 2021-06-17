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В Белгородской области чаще болеть коронавирусом стали молодые люди

17 июня 2021, 10:34
Фото: pixabay.com
В регионе изменилась структура заболевших коронавирусом. Об этом рассказала на заседании облдумы глава областного управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева. Если ранее чаще болели пожилые, сейчас вирус атакует молодёжь.

Как отметила главный эпидемиолог Белгородской области, в регионе наметился незначительный рост заболеваемости COVID-19. И если ранее в структуре всех заболевших чаще всего инфицировались люди пенсионного возраста, в настоящее время ситуация изменилась.

Изменилась структура заболевших. Сегодня прирост обеспечивает группа молодых людей от 18 до 29 лет. Практически не соблюдаются требования масочного режима. Поэтому будем вносить изменения.Елена Оглезнева

Напомним, в Белгородской области планируют вернуть запрет на проведение массовых и культурно-развлекательных мероприятий. Соответствующие поправки намерены внести в постановление губернатора Белгородской области № 58. Ужесточить ограничительные меры предложила глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева.

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