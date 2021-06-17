Семейный психолог рассказала о симптомах суицидального поведения у подростков

По словам психолога, в группу риска попадают абсолютно разные категории людей: те, у кого недавно была попытка уйти из жизни, или же они были свидетелями случившегося в семье или в окружении, те, кто имеет смертельные заболевания и психические расстройства, кто перенёс какую-то травлю, буллинг или кибербуллинг, кто сталкивался с домашним насилием — физическим или сексуальным, и множество других категорий. Но прежде всего склонны к суициду молодые люди, которые испытывают стресс уже длительное время или имеют трудности, с которыми они не могут справиться.