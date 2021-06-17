Семейный психолог рассказала о симптомах суицидального поведения у подростков

Подростковый суицид — одна из наиболее актуальных проблем в мире. Согласно статистике, Россия занимает первое место в мире по количеству самоубийств. По официальным данным с начала 2021 года в России покончило с собой около 2 тыс. человек, из которых более трети — дети и подростки.
Что же толкает молодых людей на такой шаг? Каждый случай индивидуален, но чаще всего причиной суицида у человека становятся повторяющиеся негативные мысли насчёт себя, других людей и мира в целом, а также тяжёлое эмоциональное состояние, которое он не может преодолеть самостоятельно.
Кто в группе риска
В первую очередь суициду подвержены молодые люди возрасте от 14 до 21 года. Сюда же входят люди, переживающие разные возрастные кризисы: период юношества, период после беременности, «кризис среднего возраста» — от 30 до 40 лет, а также период выхода на пенсию, когда человек может столкнуться с одиночеством и вопросами о смысле жизни.
По словам психолога, в группу риска попадают абсолютно разные категории людей: те, у кого недавно была попытка уйти из жизни, или же они были свидетелями случившегося в семье или в окружении, те, кто имеет смертельные заболевания и психические расстройства, кто перенёс какую-то травлю, буллинг или кибербуллинг, кто сталкивался с домашним насилием — физическим или сексуальным, и множество других категорий. Но прежде всего склонны к суициду молодые люди, которые испытывают стресс уже длительное время или имеют трудности, с которыми они не могут справиться.
На что обратить внимание
Как понять, что человек находится в суицидальном настроении, и на что стоит обратить внимание? У потенциального суицидента в течение двух недель не меняется настроение, появляется поведение, не свойственное ему, резко меняются привычки, он не получает радость и удовольствие от того, от чего раньше получал, появляется устойчивое нарушение сна и аппетита.
Подростки чаще всего отказываются от общения, уходят в себя, у них появляется скрытность в поведении. Суицидальное настроение отличается от обычного подросткового перепада настроения устойчивыми изменениями в мышлении. Это могут быть категоричные мысли и высказывания «всё-ничто, друг-враг», узкий спектр определений, под которые подходит друг или враг, человек, которого можно любить или нет, а также присутствие каких-то идей мира, с которыми подросток не согласен.
Помимо этого, есть ещё ряд сигналов: ребёнок небрежно относится к внешнему виду, или, наоборот, начинает резко следить за собой, менять имидж, тратить деньги, хотя копил на что-то, раздавать свои вещи.
Был случай, когда одному молодому человеку было недостаточно силы воли для того, чтобы сразу совершить попытку, и он накапливал подтверждения собственных страданий. У него была коробочка, в которую он складывал ватные диски с кровью, какие-то рисунки, наброски и т. д. Яна Гальчун
Необходимо обращать внимание на то, чем занимается ребёнок или молодой человек, серьёзно отнестись к изменениям, следить за настроением и предпринимать попытки, чтобы поговорить. Но некоторые подростки, находясь в суицидальном настроении, не показывают никаких внешних признаков, закрываются в себе и переживают свои проблемы молча. В таких ситуациях родителям или близким людям необходимо выбрать опосредованные формы общения: посмотреть вместе фильм, послушать музыку.
«Все эти фильмы и музыка должны быть похожи на то, что может, вероятно, переживать подросток. Через каких-то героев, через музыку или слова, через литературу мы можем поговорить о том, что у него на душе. Если после этого подросток всё же не открывается, то необходимо предложить ему помощь. Часто у специалиста человек рассказывает то, что не может или боится рассказать дома» — отметила Яна Владимировна.
Как помочь себе
Человеку, которого посещают суицидальные мысли, необходимо в первую очередь оценить окружающую среду: есть ли люди, которым он доверяет и которые готовы его принять и разделить его чувства, переживания. Это могут быть как близкие люди, так и просто знакомые — те, кто может напомнить человеку, что он ещё способен справиться, что они готовы быть рядом и готовы помочь, и что не нужно всё решать самому.
Если в окружении нет таких людей, нужно настроить себя: «Я верю и надеюсь, что я могу спасти себя, и есть хоть какие-то надежды на жизнь». Важно не довести себя до такого состояния, при котором будет казаться, что помощи ждать неоткуда и никто не поможет.
За помощью всегда можно обратиться по российскому телефону доверия 8 (800) 200 01 22, в службу экстренной помощи 112, а также к онлайн-чатам, которые работают круглосуточно на сайтах «Помощь рядом», «Твоя территория» и «Победишь.ру».