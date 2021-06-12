Женщина с подтверждённым ковидом скончалась в больнице Белгородской области

В Старооскольском горокруге скончалась 80-летняя женщина с подтверждённым COVID-19. Пенсионерка лечилась в окружной больнице. Общее число жертв в муниципалитете увеличилось до 130. В регионе умерло 715 человек.
В больницах лечатся 905 пациентов, амбулаторно — 2389. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 16 заболевших. Выздоровели в регионе тем временем ещё 133 человека, а всего — 35 506.
За прошедший день коронавирус обнаружили у 63 жителей Белгородской области. Лидируют по суточному приросту Старооскольский горокруг (+20) и Белгород (+19). В Прохоровском районе заразились ещё шесть человек, в Яковлевском горокруге — четыре. По три новых пациента зарегистрировали в Губкинском горокруге, Ракитянском и Ровеньском районах, два — в Белгородском районе, по одному — в Валуйском горокруге, Борисовском и Чернянском районах.
Всего на 12 июня в регионе насчитывается 39 515 случаев заражения коронавирусом.
В России тем временем, по данным федерального оперштаба, за сутки зарегистрировали более 13 тыс. заражённых.
Напомним, что, по информации Росстата, в апреле коронавирус стал основной причиной смерти для 151 белгородца.