Женщина с подтверждённым ковидом скончалась в больнице Белгородской области

За прошедший день коронавирус обнаружили у 63 жителей Белгородской области. Лидируют по суточному приросту Старооскольский горокруг (+20) и Белгород (+19). В Прохоровском районе заразились ещё шесть человек, в Яковлевском горокруге — четыре. По три новых пациента зарегистрировали в Губкинском горокруге, Ракитянском и Ровеньском районах, два — в Белгородском районе, по одному — в Валуйском горокруге, Борисовском и Чернянском районах.