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Разбитый Mercedes белгородца арестовали и выставили на торги почти за 2 млн рублей

11 июня 2021, 08:38
Фото: pixabay.com
При этом задаток составляет 58 тыс. рублей. В описании указано, что автомобиль после аварии, кузов снят, а лобовое стекло разбито. Находится имущество в Старом Осколе, следует из документа на сайте регионального управления ФССП.

На публичные торги выставили Mercedes-Benz Е200. Автомобиль 2014 года выпуска, цвет — белый. В извещении указано, что иномарка попадала в аварию, кузов снят, лобовое стекло разбито, в нерабочем состоянии. Находится машина в Старом Осколе.

Начальная цена — 1 950 000 рублей. При этом размер задатка составляет 58 тыс. рублей. Его нужно перечислить в срок не позднее последнего дня приёма заявок — 25 июня до 18:00.

Напомним, что ранее на торги выставляли дом в Северном за 6,5 млн рублей, два административных здания в Новом Осколе, Toyota Land Cruiser 100.

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#Новости#Торги#Mercedes-Benz#Белгородская область#Старый Оскол#Общество
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