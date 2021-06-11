Разбитый Mercedes белгородца арестовали и выставили на торги почти за 2 млн рублей

На публичные торги выставили Mercedes-Benz Е200. Автомобиль 2014 года выпуска, цвет — белый. В извещении указано, что иномарка попадала в аварию, кузов снят, лобовое стекло разбито, в нерабочем состоянии. Находится машина в Старом Осколе.
Начальная цена — 1 950 000 рублей. При этом размер задатка составляет 58 тыс. рублей. Его нужно перечислить в срок не позднее последнего дня приёма заявок — 25 июня до 18:00.
Напомним, что ранее на торги выставляли дом в Северном за 6,5 млн рублей, два административных здания в Новом Осколе, Toyota Land Cruiser 100.