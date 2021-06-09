В Старом Осколе откроется новый детский сад

Фонд «Поколение» реализует программу капремонта значимых социальных объектов региона. Всего — 75 учреждений, 12 из них — детсады. Но главное — не финансовая поддержка: важно, что дети смогут познакомиться в том числе с азами православной веры. Мы внимательно следим за ходом работ. Уверены, что этот детсад будет одним лучших в регионе.Алексей Мирошник, помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча