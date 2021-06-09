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В Старом Осколе откроется новый детский сад

9 июня 2021, 08:45
Фото: ОЭМК
В Старом Осколе завершается капитальный ремонт здания православного детского сада «Введенский». Работы ведутся на средства Фонда «Поколение» Андрея Скоча и компании «Металлоинвест». Стороны вложили в объект более 37 миллионов рублей.

Это уютное здание в микрорайоне Лебединец знало нескольких хозяев. В 70-е года прошлого века здесь размещалась школа, в 90-е оно было отдано под банк, а три года назад — Белгородской и Старооскольской епархии.

Детский сад площадью 3500 квадратных метров рассчитан на 100 воспитанников. Прямо в здании оборудуют храм, а размеры иконостаса адаптируют под рост ребёнка.

Сейчас завершается внутренняя отделка помещений, с применением современных экологичных материалов. Затем строители займутся благоустройством территории. Планируется, что уже в сентябре сад распахнёт двери для детворы.

Название учреждения — «Введенский» — символичное: в три года Богородицу Марию родители ввели в храм. В этом детском саду, наряду с общим дошкольным образованием, дети узнают о Боге, педагоги помогут им разобраться с понятиями добра и зла, любви и веры.

Здесь малыши получат духовное воспитание. Недавние трагические события в Казани показали, что, если не разобраться с внутренней архитектурой души ребёнка, то это может привести к чудовищным последствиям. Поэтому наша задача — воспитать подрастающее поколение на добрых, христианских началах.Николай Дубинин, куратор строительства, иерей, настоятель храма Феодора Стратилата

Фонд «Поколение» реализует программу капремонта значимых социальных объектов региона. Всего — 75 учреждений, 12 из них — детсады. Но главное — не финансовая поддержка: важно, что дети смогут познакомиться в том числе с азами православной веры. Мы внимательно следим за ходом работ. Уверены, что этот детсад будет одним лучших в регионе.Алексей Мирошник, помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча

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