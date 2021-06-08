Трое мужчин умерли от коронавируса в Белгородской области

За последние сутки выявлено 58 случаев заражения. Лидером стал Старооскольский округ — 20 заболевших, в Белгороде — 13, в Белгородском районе — восемь, в других областях от пяти до нуля. По данным оперативного штаба, выздоровел 121 человек.