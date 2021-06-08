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Трое мужчин умерли от коронавируса в Белгородской области

8 июня 2021, 10:10
Фото: Бел.Ру
В региональном оперативном штабе рассказали о статистике за последние сутки и с начала пандемии.

В департаменте здравоохранения сообщили, что скончавшиеся — житель Старооскольского городского округа 1937 года рождения, житель Чернянского района 1941 года рождения, а также житель Губкинского городского округа 1977 года рождения. Все трое проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

За последние сутки выявлено 58 случаев заражения. Лидером стал Старооскольский округ — 20 заболевших, в Белгороде — 13, в Белгородском районе — восемь, в других областях от пяти до нуля. По данным оперативного штаба, выздоровел 121 человек.

В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 28 заболевших. На самоизоляции находится 9693 человека. Изолированы по контакту с заболевшими — 16 223. Сняты с самоизоляции 103 887 человек.

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#Новости#Коронавирус#Статистика#Ангелина Скибина#Общество
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