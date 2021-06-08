Трое мужчин умерли от коронавируса в Белгородской области

В департаменте здравоохранения сообщили, что скончавшиеся — житель Старооскольского городского округа 1937 года рождения, житель Чернянского района 1941 года рождения, а также житель Губкинского городского округа 1977 года рождения. Все трое проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.
За последние сутки выявлено 58 случаев заражения. Лидером стал Старооскольский округ — 20 заболевших, в Белгороде — 13, в Белгородском районе — восемь, в других областях от пяти до нуля. По данным оперативного штаба, выздоровел 121 человек.
В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 28 заболевших. На самоизоляции находится 9693 человека. Изолированы по контакту с заболевшими — 16 223. Сняты с самоизоляции 103 887 человек.