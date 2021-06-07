Металлоинвест представил проекты по развитию наследия промышленных городов на ПМЭФ

В Губкине Белгородской области идёт реконструкция Губкинского городского пляжа вокруг пруда Осколец и восстановление природной территории вокруг него — создание новой точки притяжения не только для местных жителей, но и для жителей всей агломерации. На эти цели направлено 110 млн рублей.