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Металлоинвест представил проекты по развитию наследия промышленных городов на ПМЭФ

7 июня 2021, 12:12
Фото: «Металлоинвест»
Компания «Металлоинвест» выступила организатором дискуссии «Развитие уникального наследия промышленных городов через создание атмосферы современных общественных пространств» в рамках Петербургского международного экономического форума.

В фокусе внимания представителей бизнеса, профильных ведомств и профессиональных сообществ были вопросы трансформации общественных пространств и новых точек роста для промышленных городов.

Генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев отметил, что компания за прошедшие годы проделала большую работу совместно с администрациями городов и областей присутствия по обеспечению доступности качественного образования и здравоохранения, создания базовой инфраструктуры.

Общий объём инвестиций Металлоинвеста в устойчивое развитие регионов присутствия — Белгородской, Курской и Оренбургской областей — за 2016–2020 гг. составил 13,3 млрд рублей. На 2021 год инвестиции в рамках программ социально-экономического партнёрства с регионами запланированы в объёме 3,5 млрд рублей.

Сегодня растёт запрос на качественные общественные пространства. Это показывают результаты опросов и обратная связь от жителей городов, отметил глава Металлоинвеста.

В Новотроицке, Старом Осколе, Губкине и Железногорске мы создаём комфортную среду для жизни. Многие наши проекты связаны с благоустройством общественных пространств — набережных, парков и улиц.Назим Эфендиев

Сегодня удовлетворение эмоциональных, духовных потребностей человека не менее важно, чем обеспечение его работой, и даже более важно с точки зрения развития человеческого капитала.

Совместно с Благотворительным фондом Алишера Бурхановича Усманова «Искусство, Наука и Спорт» Металлоинвест переносит знаковые проекты из мировых центров культуры в небольшие города, обеспечивает их доступность для всех жителей регионов.

Достигнуть устойчивости развития городов возможно только через диалог и вовлечение всех участников процесса и прежде всего жителей. Самое важное — сделать горожан авторами и участниками изменений городской среды.

Назим Эфендиев рассказал, что Металлоинвест приступает к масштабному проекту по реконструкции ул. Советской — центральной улицы Новотроицка Оренбургской области. Компания планирует направить на эти цели 1 млрд рублей.

В Железногорске Курской области идут работы по благоустройству парка им. Никитина площадью 70 га. Инвестиции Металлоинвеста составили более 120 млн рублей.

При поддержке Компании и Фонда «Искусство, Наука и Спорт» в Железногорске открылся обновлённый центр современного искусства «Цикорий», за дизайнерское и идеологическое наполнение которого отвечал Музей современного искусства «Гараж».

В Губкине Белгородской области идёт реконструкция Губкинского городского пляжа вокруг пруда Осколец и восстановление природной территории вокруг него — создание новой точки притяжения не только для местных жителей, но и для жителей всей агломерации. На эти цели направлено 110 млн рублей.

Второй проект — ревитализация поймы и создание прибрежной рекреационной зоны малой реки Тёплый Колодезь предполагает не только создание общественного пространства, но и работу по сохранению биоразнообразия территории. Инвестиции в проект — 210 млн рублей.

В Старом Осколе Белгородской области реконструирована центральная набережная города, общие инвестиции составили 193 млн рублей. В этом году запланирована реконструкция ещё одной набережной — реки Осколец. На реализацию проекта запланировано 116 млн рублей.

В дискуссии приняли участие губернатор Курской области Роман Старовойт, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, руководитель стратегических проектов Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Алиса Прудникова, Павел Шиляев, генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», заместитель главы Ростуризма Елена Лысенкова.

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