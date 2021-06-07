Металлоинвест представил проекты по развитию наследия промышленных городов на ПМЭФ

В фокусе внимания представителей бизнеса, профильных ведомств и профессиональных сообществ были вопросы трансформации общественных пространств и новых точек роста для промышленных городов.
Генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев отметил, что компания за прошедшие годы проделала большую работу совместно с администрациями городов и областей присутствия по обеспечению доступности качественного образования и здравоохранения, создания базовой инфраструктуры.
Общий объём инвестиций Металлоинвеста в устойчивое развитие регионов присутствия — Белгородской, Курской и Оренбургской областей — за 2016–2020 гг. составил 13,3 млрд рублей. На 2021 год инвестиции в рамках программ социально-экономического партнёрства с регионами запланированы в объёме 3,5 млрд рублей.
Сегодня растёт запрос на качественные общественные пространства. Это показывают результаты опросов и обратная связь от жителей городов, отметил глава Металлоинвеста.
В Новотроицке, Старом Осколе, Губкине и Железногорске мы создаём комфортную среду для жизни. Многие наши проекты связаны с благоустройством общественных пространств — набережных, парков и улиц.Назим Эфендиев
Сегодня удовлетворение эмоциональных, духовных потребностей человека не менее важно, чем обеспечение его работой, и даже более важно с точки зрения развития человеческого капитала.
Совместно с Благотворительным фондом Алишера Бурхановича Усманова «Искусство, Наука и Спорт» Металлоинвест переносит знаковые проекты из мировых центров культуры в небольшие города, обеспечивает их доступность для всех жителей регионов.
Достигнуть устойчивости развития городов возможно только через диалог и вовлечение всех участников процесса и прежде всего жителей. Самое важное — сделать горожан авторами и участниками изменений городской среды.
Назим Эфендиев рассказал, что Металлоинвест приступает к масштабному проекту по реконструкции ул. Советской — центральной улицы Новотроицка Оренбургской области. Компания планирует направить на эти цели 1 млрд рублей.
В Железногорске Курской области идут работы по благоустройству парка им. Никитина площадью 70 га. Инвестиции Металлоинвеста составили более 120 млн рублей.
При поддержке Компании и Фонда «Искусство, Наука и Спорт» в Железногорске открылся обновлённый центр современного искусства «Цикорий», за дизайнерское и идеологическое наполнение которого отвечал Музей современного искусства «Гараж».
В Губкине Белгородской области идёт реконструкция Губкинского городского пляжа вокруг пруда Осколец и восстановление природной территории вокруг него — создание новой точки притяжения не только для местных жителей, но и для жителей всей агломерации. На эти цели направлено 110 млн рублей.
Второй проект — ревитализация поймы и создание прибрежной рекреационной зоны малой реки Тёплый Колодезь предполагает не только создание общественного пространства, но и работу по сохранению биоразнообразия территории. Инвестиции в проект — 210 млн рублей.
В Старом Осколе Белгородской области реконструирована центральная набережная города, общие инвестиции составили 193 млн рублей. В этом году запланирована реконструкция ещё одной набережной — реки Осколец. На реализацию проекта запланировано 116 млн рублей.
В дискуссии приняли участие губернатор Курской области Роман Старовойт, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, руководитель стратегических проектов Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Алиса Прудникова, Павел Шиляев, генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», заместитель главы Ростуризма Елена Лысенкова.