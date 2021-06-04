Металлоинвест, Росатом и Air Liquide договорились о подготовке совместного проекта

В рамках совместной работы стороны планируют оценить технические и коммерческие аспекты потенциального проекта производства экологически чистого водорода для предприятий Металлоинвеста, расположенных в Белгородской и Курской областях.
В качестве возможных методов производства водорода рассматривается электролиз воды с использованием низкоуглеродной электроэнергии («желтый» и/или «зеленый» водород) и паровая конверсия метана в сочетании с технологиями улавливания двуокиси углерода («голубой» водород).
Документ подписан генеральным директором Металлоинвеста Назимом Эфендиевым, президентом АО «Русатом Оверсиз» Евгением Пакермановым и Марилен Тюркотт, генеральным директором Air Liquide в России в рамках XXIV Петербургского экономического форума.
«Это соглашение – важный этап в реализации стратегии Металлоинвеста, направленной на сокращение углеродного следа продукции, – подчеркнул Назим Эфендиев. – Уже сегодня у Компании есть возможность модернизации оборудования под использование до 30% водорода в качестве восстановительного газа. Новая установка металлизации Михайловского ГБЖ проектируется на принципах безуглеродной металлургии – с перспективой полного перехода на использование водорода в качестве восстановителя. В рамках реализации утвержденной в этом году Климатической стратегии мы приступили к детальной разработке Водородной стратегии Металлоинвеста, предусматривающей производство и внедрение водорода в основные процессы производства для достижения углеродной нейтральности».
Совместно с нашими коллегами мы планируем проработать наиболее экономически эффективные модели организации производства низкоуглеродного водорода для нужд предприятий Металлоинвеста, оценим капитальные затраты и сделаем предварительную оценку стоимости производства и ресурсов, необходимых для перевода предприятий компании на низкоуглеродный водород. Предполагаемый объем совокупного потребления водорода предприятиями Металлоинвеста может составить до 150 тысяч тонн в год.Евгений Пакерманов, президент АО «Русатом Оверсиз»
«Избавление промышленности от выбросов СО2 лежит в основе стратегии Air Liquide, и мы нацелены на то, чтобы предоставлять нашим промышленным клиентам инновационные технологии, передавать им операционные навыки и поддерживать их в стремлении к низкоуглеродному будущему. Air Liquide рада объединить усилия с Металлоинвестом и Росатомом для достижения таких амбициозных целей, привнося в это сотрудничество уникальные знания, накопленные за более чем 50 лет работы в области водородных технологий, и осуществляя таким образом свой вклад в будущее сталелитейной промышленности», - отметила Марилен Тюркотт, генеральный директор Air Liquide в России.
В долгосрочной перспективе Металлоинвест планирует полностью перейти на использование водорода в установках металлизации, а к 2025 году ставит цель снизить собственные выбросы в CO2-эквиваленте на 6%. Через 15 лет объём выбросов Компании планируется снизить на 77%.