Металлоинвест, Росатом и Air Liquide договорились о подготовке совместного проекта

«Избавление промышленности от выбросов СО2 лежит в основе стратегии Air Liquide, и мы нацелены на то, чтобы предоставлять нашим промышленным клиентам инновационные технологии, передавать им операционные навыки и поддерживать их в стремлении к низкоуглеродному будущему. Air Liquide рада объединить усилия с Металлоинвестом и Росатомом для достижения таких амбициозных целей, привнося в это сотрудничество уникальные знания, накопленные за более чем 50 лет работы в области водородных технологий, и осуществляя таким образом свой вклад в будущее сталелитейной промышленности», - отметила Марилен Тюркотт, генеральный директор Air Liquide в России.