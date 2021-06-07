Металлоинвест направит на цифровую трансформацию более 1,5 млрд рублей в 2021 году

«Цифровые решения позволяют повысить безопасность производства, операционную эффективность, мобилизовать скрытые ресурсы, улучшить качество продукции, открыть новые модели взаимодействия с потребителями, — отметил Назим Эфендиев. — В области цифровой трансформации в течение этого года мы планируем реализовать более 300 инициатив и 70 проектов. На эти цели выделено более 1,5 млрд рублей».