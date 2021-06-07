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Металлоинвест направит на цифровую трансформацию более 1,5 млрд рублей в 2021 году

7 июня 2021, 13:00
Фото: «Металлоинвест»
Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, направит более 1,5 млрд рублей на реализацию проектов программы цифровой трансформации компании в 2021 году.

Выступая на сессии «Создавая ценность через технологическую трансформацию: как лидеры бизнеса меняют мир» на Петербургском международном экономическом форуме, генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев рассказал, что первым этапом в цифровой эволюции компании стала программа Industry 4.0.

Основной задачей являлась автоматизация бизнес-процессов Компании. Внедрение новейших технологий по управлению данными стало следующим шагом. Сегодня Металлоинвест использует в своих рабочих процессах нейросети, инструменты работы с большими данными, применяет новейшие технологичные устройства, например, трекеры для анализа параметров здоровья сотрудников.

«Цифровые решения позволяют повысить безопасность производства, операционную эффективность, мобилизовать скрытые ресурсы, улучшить качество продукции, открыть новые модели взаимодействия с потребителями, — отметил Назим Эфендиев. — В области цифровой трансформации в течение этого года мы планируем реализовать более 300 инициатив и 70 проектов. На эти цели выделено более 1,5 млрд рублей».

Портфель проектов программы цифровой трансформации включает в себя 4 основных направления:

  • «Цифровой карьер» – визуализация сквозной производственной цепочки, карт карьера, позиционирования техники и функциональных работ. Анализ информации по производству, работе сотрудников, оптимальной работе техники происходит в онлайн режиме.
  • «Цифровой актив» – в большей степени затрагивает повышение эффективности производства в части технологических процессов (системы «советчики», базирующиеся на математических моделях и статистике), металлургический сегмент («цифровая плавка»), проекты, направленные на снижение затрат и повышение себестоимости.
  • «Цифровой рабочий» играет важную роль в сохранении здоровья сотрудников, обеспечивая их новейшими цифровыми инструментами работы на производстве (мобильные устройства при работе ремонтных служб, системы «советчики» расходных материалов на основном производстве), комфортные и быстрые коммуникации сотрудников при помощи роботизации, мессенджеров, управление взаимодействием с компанией через мобильный телефон. Система слежения за состоянием водителя большегрузного транспорта, передает сигнал, если внимание водителя падает. Внедрение новых цифровых технологий также дают возможность постоянного мониторинга здоровья рабочих. Все это помогает сократить травматизм и исключить смертельные случаи на производстве.
  • «Цифровой офис» – направление, которое стало особенно важным при удаленном режиме работе. Каждый день стал цифровым – от проведения совещаний в онлайн-формате, дистанционной работы из любой точки мира без потери качества, до проведения масштабных онлайн встреч и развлекательных мероприятий.
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