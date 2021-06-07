Металлоинвест направит на цифровую трансформацию более 1,5 млрд рублей в 2021 году

Выступая на сессии «Создавая ценность через технологическую трансформацию: как лидеры бизнеса меняют мир» на Петербургском международном экономическом форуме, генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев рассказал, что первым этапом в цифровой эволюции компании стала программа Industry 4.0.
Основной задачей являлась автоматизация бизнес-процессов Компании. Внедрение новейших технологий по управлению данными стало следующим шагом. Сегодня Металлоинвест использует в своих рабочих процессах нейросети, инструменты работы с большими данными, применяет новейшие технологичные устройства, например, трекеры для анализа параметров здоровья сотрудников.
«Цифровые решения позволяют повысить безопасность производства, операционную эффективность, мобилизовать скрытые ресурсы, улучшить качество продукции, открыть новые модели взаимодействия с потребителями, — отметил Назим Эфендиев. — В области цифровой трансформации в течение этого года мы планируем реализовать более 300 инициатив и 70 проектов. На эти цели выделено более 1,5 млрд рублей».
Портфель проектов программы цифровой трансформации включает в себя 4 основных направления: