Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области ещё похолодает

4 июня 2021, 12:47
Фото: Бел.Ру
В субботу синоптики обещают не больше 18 градусов тепла. О прогнозе погоды на выходной рассказали в МЧС.

В субботу, 5 июня, над Белгородской областью будет облачно с прояснениями. Ночью при северном ветре до 12 метров в секунду пройдут небольшие дожди, а температура воздуха местами опустится до 7 градусов тепла.

Днём ожидают дожди уже кратковременные, но без гроз и без сопровождения порывов ветра. Температура воздуха — от 13 до 18 градусов тепла.

В областном центре ночью будет +12. А вот днём — ненамного теплее. Задождит где-то к трём часам дня, поэтому воздух не прогреется выше 14 градусов.

В Старом Осколе дождь будет мелкий, но на весь день. Но при этом чуть теплее: ночью до +13 °С, днём — до +16. В Новом Осколе небольшие дожди и до +17, в Валуйках — до 18 градусов выше нуля при небольших осадках.

#Новости#Похолодание#Погода в Белгородской области#Погода в Белгороде#Погода#Евгений Грицков#Общество
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46