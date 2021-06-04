В Белгородской области ещё похолодает

В Старом Осколе дождь будет мелкий, но на весь день. Но при этом чуть теплее: ночью до +13 °С, днём — до +16. В Новом Осколе небольшие дожди и до +17, в Валуйках — до 18 градусов выше нуля при небольших осадках.