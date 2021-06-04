В Белгородской области ещё похолодает

В субботу, 5 июня, над Белгородской областью будет облачно с прояснениями. Ночью при северном ветре до 12 метров в секунду пройдут небольшие дожди, а температура воздуха местами опустится до 7 градусов тепла.
Днём ожидают дожди уже кратковременные, но без гроз и без сопровождения порывов ветра. Температура воздуха — от 13 до 18 градусов тепла.
В областном центре ночью будет +12. А вот днём — ненамного теплее. Задождит где-то к трём часам дня, поэтому воздух не прогреется выше 14 градусов.
В Старом Осколе дождь будет мелкий, но на весь день. Но при этом чуть теплее: ночью до +13 °С, днём — до +16. В Новом Осколе небольшие дожди и до +17, в Валуйках — до 18 градусов выше нуля при небольших осадках.