С 1 января в Белгороде начнут глобальный ремонт улицы Есенина

Примечательно, что начать ремонт улицы Есенина в Белгороде должны сразу после Нового года — с 1 января 2022 года. Продлится он до 25 августа 2022 года.
Перечень работ включает замену дорожного покрытия из асфальтобетона, в том числе на остановках, парковках и перекрёстках, установку бортовых камней, устройство тротуара и восстановление плиточного покрытия на нём, нанесение дорожной разметки, установку дорожных знаков и металлических опор освещения.
В документах уточняется, что масштабный ремонт улицы Есенина захватит участок от улицы Щорса до детского сада «Лучик». Заказчик работ — УКС администрации Белгорода.
Источник финансирования — субсидии областного бюджета 2022 года.
Заявки от участников электронного аукциона принимаются до 11 июня. Аукцион состоится 16 июня в 11:45. Начальная цена контракта — 52,3 млн рублей.