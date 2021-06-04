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С 1 января в Белгороде начнут глобальный ремонт улицы Есенина

4 июня 2021, 17:30
Фото: администрация Белгорода
Согласно документам закупки, улицу Есенина на Харьковской горе Белгорода ждёт большое преображение. В работы планируют вложить 52 млн рублей.
Сюжет
Дороги

Примечательно, что начать ремонт улицы Есенина в Белгороде должны сразу после Нового года — с 1 января 2022 года. Продлится он до 25 августа 2022 года.

Перечень работ включает замену дорожного покрытия из асфальтобетона, в том числе на остановках, парковках и перекрёстках, установку бортовых камней, устройство тротуара и восстановление плиточного покрытия на нём, нанесение дорожной разметки, установку дорожных знаков и металлических опор освещения.

В документах уточняется, что масштабный ремонт улицы Есенина захватит участок от улицы Щорса до детского сада «Лучик». Заказчик работ — УКС администрации Белгорода.

Источник финансирования — субсидии областного бюджета 2022 года.

Заявки от участников электронного аукциона принимаются до 11 июня. Аукцион состоится 16 июня в 11:45. Начальная цена контракта — 52,3 млн рублей.

Фото: Госзакупки

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