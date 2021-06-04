Белгородец погасил долги по штрафам ГИБДД и налогам после ареста кроссовера

Житель Старого Оскола не заплатил 50 штрафов ГИБДД за превышение скорости и не погасил задолженность по налогам. В общей сложности накопилась сумма более 341 тыс. рублей. Из-за того, что мужчина вовремя не рассчитался с долгами, добавилось 67 тыс. рублей исполнительского сбора.
Судебные приставы установили, что у мужчины есть кроссовер Kia Sorento, они объявили иномарку в розыск. Автомобиль в итоге нашли, после чего сотрудники управления ФССП предупредили оскольчанина, что в случае неуплаты транспорт передадут на торги.
Мужчина такого развития событий не захотел и заплатил всю сумму. Арест в итоге сняли.
Напомним, что у жителя Ивнянского района забрали Mazda CX-7 из-за того, что мужчина не смог вернуть долг по кредиту. Житель Красногвардейского района едва не лишился седельного тягача из-за долга более 299 тыс. рублей. Кроме этого, приставы арестовали оставленный под Белгородом BMW.