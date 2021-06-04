Белгородец погасил долги по штрафам ГИБДД и налогам после ареста кроссовера

Житель Старого Оскола не заплатил 50 штрафов ГИБДД за превышение скорости и не погасил задолженность по налогам. В общей сложности накопилась сумма более 341 тыс. рублей. Из-за того, что мужчина вовремя не рассчитался с долгами, добавилось 67 тыс. рублей исполнительского сбора.