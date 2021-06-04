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Белгородец погасил долги по штрафам ГИБДД и налогам после ареста кроссовера

4 июня 2021, 09:36
Фото: УФССП России по Белгородской области
Мужчина накопил долгов на 341 тыс. рублей, также ему назначили исполнительский сбор в 67 тыс. рублей. Судебные приставы установили, что у должника есть Kia Sorento. Автомобиль объявили в розыск, а после арестовали.

Житель Старого Оскола не заплатил 50 штрафов ГИБДД за превышение скорости и не погасил задолженность по налогам. В общей сложности накопилась сумма более 341 тыс. рублей. Из-за того, что мужчина вовремя не рассчитался с долгами, добавилось 67 тыс. рублей исполнительского сбора.

Судебные приставы установили, что у мужчины есть кроссовер Kia Sorento, они объявили иномарку в розыск. Автомобиль в итоге нашли, после чего сотрудники управления ФССП предупредили оскольчанина, что в случае неуплаты транспорт передадут на торги.

Мужчина такого развития событий не захотел и заплатил всю сумму. Арест в итоге сняли.

Напомним, что у жителя Ивнянского района забрали Mazda CX-7 из-за того, что мужчина не смог вернуть долг по кредиту. Житель Красногвардейского района едва не лишился седельного тягача из-за долга более 299 тыс. рублей. Кроме этого, приставы арестовали оставленный под Белгородом BMW.

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