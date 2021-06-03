От коронавируса в Белгородской области скончались мужчина и женщина

В больницах от новой коронавирусной инфекции лечатся 893 пациента, на дому — 2715. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 24 человека. Выздоровели в то же время ещё 110 пациентов. Всего победили инфекцию в Белгородской области 34 665 человек.