Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

От коронавируса в Белгородской области скончались мужчина и женщина

3 июня 2021, 09:19
Фото: ИА «Бел.Ру»
Пациенты были старше 80 лет. Общее число жертв в регионе увеличилось до 698. В тяжёлом состоянии остаются 24 человека с подтверждённым ковидом, сообщили в областном оперштабе. Суточный прирост заболевших — 62 человека.

В Белгородской области скончались ещё два пациента с подтверждённым ковидом. Умерли 87-летняя жительница Старооскольского горокруга и 84-летний мужчина из Прохоровского района. Первая лечилась в окружной больнице в Старом Осколе, второй — в горбольнице № 2 в Белгороде.

Общее число жертв заболевания в регионе увеличилось до 698.

В больницах от новой коронавирусной инфекции лечатся 893 пациента, на дому — 2715. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 24 человека. Выздоровели в то же время ещё 110 пациентов. Всего победили инфекцию в Белгородской области 34 665 человек.

За сутки COVID-19 обнаружили у 62 жителей региона. Заражённых стало больше в Старооскольском горокруге (+26), Белгороде (+11), Ракитянском районе (+10), Алексеевском горокруге и Белгородском районе (+4 в каждом), Красногвардейском районе (+3), Борисовском, Корочанском районах, Новооскольском и Яковлевском горокругах (+1 в каждом).

На 3 мая в регионе зарегистрировали 38 971 случай заболевания.

По данным областного правительства, один компонент вакцины получил 317 941 человек. Привились двукратно 228 935 жителей региона.

В России за сутки, по информации федерального оперштаба, зарегистрировали 8933 случая заболевания.

Материалы по теме
Стало известно, где чаще всего россияне заражаются коронавирусомПривиться от коронавируса теперь можно в детской поликлинике № 1 БелгородаВ Белгородской области введут выходной при вакцинации от коронавируса
#Новости#COVID-19#Коронавирус#Белгородская область#Статистика#Коронавирус COVID-19
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18