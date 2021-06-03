От коронавируса в Белгородской области скончались мужчина и женщина

В Белгородской области скончались ещё два пациента с подтверждённым ковидом. Умерли 87-летняя жительница Старооскольского горокруга и 84-летний мужчина из Прохоровского района. Первая лечилась в окружной больнице в Старом Осколе, второй — в горбольнице № 2 в Белгороде.
Общее число жертв заболевания в регионе увеличилось до 698.
В больницах от новой коронавирусной инфекции лечатся 893 пациента, на дому — 2715. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 24 человека. Выздоровели в то же время ещё 110 пациентов. Всего победили инфекцию в Белгородской области 34 665 человек.
За сутки COVID-19 обнаружили у 62 жителей региона. Заражённых стало больше в Старооскольском горокруге (+26), Белгороде (+11), Ракитянском районе (+10), Алексеевском горокруге и Белгородском районе (+4 в каждом), Красногвардейском районе (+3), Борисовском, Корочанском районах, Новооскольском и Яковлевском горокругах (+1 в каждом).
На 3 мая в регионе зарегистрировали 38 971 случай заболевания.
По данным областного правительства, один компонент вакцины получил 317 941 человек. Привились двукратно 228 935 жителей региона.
В России за сутки, по информации федерального оперштаба, зарегистрировали 8933 случая заболевания.