Мэрия Белгорода: Наличие крыс в городской среде — абсолютно естественное явление

В мэрии о крысах в парке узнали из обращений белгородцев и постов в социальных сетях. Администрация заявила ИА «Бел.Ру», что перед началом сезона все парки и общественные пространства проходят специальную подготовку и санитарную обработку. Такие же «очищающие» мероприятия запланированы до конца июня.