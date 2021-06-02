Мэрия Белгорода: Наличие крыс в городской среде — абсолютно естественное явление

Журналисты ИА «Бел.Ру» направили официальный запрос в администрацию Белгорода, чтобы разъяснить ситуацию с крысами, которые бегают по парку Победы и роют норы на набережной Везёлки. Видео с грызунами, изрывшими берег реки, появилось в соцсетях и вызвало общественные обсуждения.
В мэрии о крысах в парке узнали из обращений белгородцев и постов в социальных сетях. Администрация заявила ИА «Бел.Ру», что перед началом сезона все парки и общественные пространства проходят специальную подготовку и санитарную обработку. Такие же «очищающие» мероприятия запланированы до конца июня.
На прошлой неделе редакция сообщала о том, что Белгород потратит 119 тысяч рублей на уничтожение грызунов в парковых и пляжных зонах областного центра. Судя по документам госзакупок, от крыс планируют избавиться на 479 500 м².
Что касается места обитания грызунов в городе, в мэрии заявили, что это нормально.
Наличие крыс в городской среде — абсолютно естественное явление. Ни о каком увеличении их популяции речи не идёт. мэрия Белгорода
Специалист московского Института проблем экологии и эволюции РАН Людмила Хляп рассказала журналистам, что поведение крыс необычно — грызуны обычно не роют норы и не живут возле воды. Однако молодые особи могут так себя вести.