Белгородский департамент ЖКХ назначил не тех людей ответственными за внесение данных

Напомним, что не так давно прокуратура наказала жилнадзор за то, что ведомство закрывало глаза на нарушения со стороны управляющей компании «Русь» и игнорировало жалобы жителей одного из многоквартирных домов. Начальнику управления госжилнадзора Белгородской области внесли представление и привлекли к дисциплинарной ответственности.