Белгородский департамент ЖКХ назначил не тех людей ответственными за внесение данных

Департамент ЖХК белгородской области издал приказ «О назначении ответственных лиц за размещение информации в ГИС ЖКХ». С содержанием документа не согласилась прокуратура области — в нём оказались положения, нарушающие действующее законодательство страны.
Так, ответственными за размещение информации о региональной программе капремонта многоквартирных домов, а также установлении минимального размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт дома решили назначить сотрудников некоммерческой организации.
По задумке департамента этими вопросами должен был заниматься Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйство региона. Однако по закону эту информацию в ГИС ЖКХ должны размещать находящиеся в штате самого департамента должностные лица.
По требованию областной прокуратуры приказ привели в соответствие с законом. В ведомстве определили новый состав должностных лиц, которые будут вносить данные на сайт.
Напомним, что не так давно прокуратура наказала жилнадзор за то, что ведомство закрывало глаза на нарушения со стороны управляющей компании «Русь» и игнорировало жалобы жителей одного из многоквартирных домов. Начальнику управления госжилнадзора Белгородской области внесли представление и привлекли к дисциплинарной ответственности.