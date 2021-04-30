Фонд ЖКХ о доме на Гагарина: ремонт завершён, замечания устранят по гарантии

Работы по капитальному ремонту указанного многоквартирного дома завершены. Подрядной организацией ведётся работа по устранению замечаний, выявленных рабочей комиссией. Также подрядчиком ведутся дополнительные, изначально не запланированные жителями работы в части ремонта фасада и электроснабжения. Замечания, указанные в статье, в обязательном порядке будут устранены до сдачи дома в эксплуатацию. Также напомним, что все дефекты, выявленные жителями в процессе эксплуатации дома после капитального ремонта, подлежат устранению по гарантии, срок действия которой составляет 5 лет.