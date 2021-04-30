Фонд ЖКХ о доме на Гагарина: ремонт завершён, замечания устранят по гарантии

Вчера, 29 апреля, жители улицы Гагарина, 27 в Белгороде приглашали журналиста «Бел.Ру», чтобы показать, как компания «Тисайд» и Фонд содействия реформированию ЖКХ относятся к капремонту их дома. Люди пожаловались на работы длиною в год, на поржавевшие перила, которым максимум полгода, отваливающуюся отделку и многие другие моменты некачественного ремонта.
30 апреля Фонд содействия реформированию ЖКХ ответил на опубликованное информагентством видео, заявив, что ремонт 27-го дома уже завершён, а все замечания исправят. Публикуем полный текст ответа:
Работы по капитальному ремонту указанного многоквартирного дома завершены. Подрядной организацией ведётся работа по устранению замечаний, выявленных рабочей комиссией. Также подрядчиком ведутся дополнительные, изначально не запланированные жителями работы в части ремонта фасада и электроснабжения. Замечания, указанные в статье, в обязательном порядке будут устранены до сдачи дома в эксплуатацию. Также напомним, что все дефекты, выявленные жителями в процессе эксплуатации дома после капитального ремонта, подлежат устранению по гарантии, срок действия которой составляет 5 лет.
На гарантийные обязательства ссылался также инженер «Тисайда» Иван, который присутствовал на встрече жителей дома с журналистом. Но белгородцы, проживающие в проблемном доме, сомневаются, что подрядчик будет каждые 3–6 месяцев приезжать и исправлять некачественно сделанную отделку или красить ржавые перила. Людям неясно, что мешает рабочим сделать ремонт один раз, но качественно.