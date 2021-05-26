Беременные россиянки будут ежемесячно получать 50% прожиточного минимума

Согласно документу, с 1 июля неполные семьи, в которых есть дети в возрасте от 8 до 17 лет, смогут получать ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе. В Белгородской области прожиточный минимум на детей составляет 9 701 рубль.
Также теперь женщины, которые встали на учёт в медорганизацию по беременности до 12 недель, будут каждый месяц получать 50% прожиточного минимума. В Белгородской области сумма составит 4 860 рублей.
Помимо этого, с 1 сентября больничные по уходу за детьми до восьми лет будут оплачивать в размере 100% от среднего заработка.
Закон вступил в силу 26 мая.
Напомним, в Белгородской области студенческие семьи при рождении ребёнка получают по 100 тысяч рублей. Деньги положены семьям студентам-очникам вузов и ссузов, а также одиноким молодым родителям. В 2021 году единовременные выплаты получили 11 супружеских пар.
Что касается других выплат на детей, к примеру, в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в 2020 году их получили 27 718 семей. В 2021 году семей стало больше — с начала года выплату в размере 647 млн рублей получили 30 296 семей.