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Беременные россиянки будут ежемесячно получать 50% прожиточного минимума

26 мая 2021, 14:21
Фото: pixabay.com
Президент России Владимир Путин подписал закон о социальных выплатах беременным и семьям с детьми. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Так, беременные женщины, вставшие на учёт до 12 недель, будут каждый месяц получать половину прожиточного минимума в регионе.

Согласно документу, с 1 июля неполные семьи, в которых есть дети в возрасте от 8 до 17 лет, смогут получать ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе. В Белгородской области прожиточный минимум на детей составляет 9 701 рубль.

Также теперь женщины, которые встали на учёт в медорганизацию по беременности до 12 недель, будут каждый месяц получать 50% прожиточного минимума. В Белгородской области сумма составит 4 860 рублей.

Помимо этого, с 1 сентября больничные по уходу за детьми до восьми лет будут оплачивать в размере 100% от среднего заработка.

Закон вступил в силу 26 мая.

Напомним, в Белгородской области студенческие семьи при рождении ребёнка получают по 100 тысяч рублей. Деньги положены семьям студентам-очникам вузов и ссузов, а также одиноким молодым родителям. В 2021 году единовременные выплаты получили 11 супружеских пар.

Что касается других выплат на детей, к примеру, в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в 2020 году их получили 27 718 семей. В 2021 году семей стало больше — с начала года выплату в размере 647 млн рублей получили 30 296 семей.

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