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В Белгородской области пройдёт фолк-фестиваль «Мельница»

23 мая 2021, 12:37
Фото: pixabay.com
Мероприятие запланировано на 29 мая текущего года. О том, что планируют показать белгородцам в рамках развлекательной программы, рассказали в пресс-службе правительства региона.

В Краснояружском районе 29 мая пройдёт этнофестиваль «Мельница». Его приурочили к открытию первого в области туристического агропарка. Его создали по инициативе врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Нам необходимы территории, ориентированные на развитие семейного досуга, активного отдыха молодёжи и увеличение туристической привлекательности. В туристических агропарках необходимо создавать креативные сезонные конструкции, фотозоны и оригинальные арт-объекты, связанные с событийными мероприятиями и фестивалями. Вячеслав Гладков

Гости фестиваля смогут поучаствовать в праздничной лотерее и насладиться выступлением фолк-коллективов. Кто именно будет выступать на сцене и с какой программой, в правительстве региона не уточнили. Вечером после концерта фестиваль завершат красочным фаер-шоу.

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