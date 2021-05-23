В Белгородской области пройдёт фолк-фестиваль «Мельница»

В Краснояружском районе 29 мая пройдёт этнофестиваль «Мельница». Его приурочили к открытию первого в области туристического агропарка. Его создали по инициативе врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Нам необходимы территории, ориентированные на развитие семейного досуга, активного отдыха молодёжи и увеличение туристической привлекательности. В туристических агропарках необходимо создавать креативные сезонные конструкции, фотозоны и оригинальные арт-объекты, связанные с событийными мероприятиями и фестивалями. Вячеслав Гладков
Гости фестиваля смогут поучаствовать в праздничной лотерее и насладиться выступлением фолк-коллективов. Кто именно будет выступать на сцене и с какой программой, в правительстве региона не уточнили. Вечером после концерта фестиваль завершат красочным фаер-шоу.