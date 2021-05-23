В Белгородской области пройдёт фолк-фестиваль «Мельница»

Гости фестиваля смогут поучаствовать в праздничной лотерее и насладиться выступлением фолк-коллективов. Кто именно будет выступать на сцене и с какой программой, в правительстве региона не уточнили. Вечером после концерта фестиваль завершат красочным фаер-шоу.