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Фестиваль спаржи пройдёт в Белгородской области 1 мая

30 апреля 2021, 17:45
Фото: https://pixabay.com
Гостям не только расскажут о спарже много интересного, но и дадут попробовать этот овощ. Бонусом станет посещение музея истории пиратства.

В первый день мая с 12:00 до 18:00 в селе Купино Шебекинского горокруга ждут гостей, ведь там должен состояться фестиваль спаржи. Для любителей этого овоща и просто интересующихся здесь будет рай – организаторы фестиваля:

  • покажут, как растёт спаржа;
  • расскажут о её полезных свойствах:
  • разрешат гостям собственноручно приготовить спаржу и съесть.

Но кроме спаржевого ликбеза у всех пришедших будет возможность прогуляться по музею истории пиратства, рассказывает портал «Культурный регион». Об этом месте на «Бел.Ру» уже писали ранее. Называется он «Золотая лань», а построил его местный житель Валерий Кику своими руками. Прочесть о музее подробнее можно здесь.

Вход на фестиваль будет свободным, а вот экскурсия по музею обойдётся гостям в 100 рублей. Точный адрес места проведения: село Купино, ул. Прилужная, 69. Подробности можно уточнить по телефону +7 (920) 568-39-44.

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#Новости#Шебекинский городской округ#Фестиваль#Спаржа#Культура
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