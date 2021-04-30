Фестиваль спаржи пройдёт в Белгородской области 1 мая

В первый день мая с 12:00 до 18:00 в селе Купино Шебекинского горокруга ждут гостей, ведь там должен состояться фестиваль спаржи. Для любителей этого овоща и просто интересующихся здесь будет рай – организаторы фестиваля:
Но кроме спаржевого ликбеза у всех пришедших будет возможность прогуляться по музею истории пиратства, рассказывает портал «Культурный регион». Об этом месте на «Бел.Ру» уже писали ранее. Называется он «Золотая лань», а построил его местный житель Валерий Кику своими руками. Прочесть о музее подробнее можно здесь.
Вход на фестиваль будет свободным, а вот экскурсия по музею обойдётся гостям в 100 рублей. Точный адрес места проведения: село Купино, ул. Прилужная, 69. Подробности можно уточнить по телефону +7 (920) 568-39-44.