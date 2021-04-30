Фестиваль спаржи пройдёт в Белгородской области 1 мая

Но кроме спаржевого ликбеза у всех пришедших будет возможность прогуляться по музею истории пиратства, рассказывает портал «Культурный регион». Об этом месте на «Бел.Ру» уже писали ранее. Называется он «Золотая лань», а построил его местный житель Валерий Кику своими руками. Прочесть о музее подробнее можно здесь.