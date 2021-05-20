В Белгородской области пьяный мужчина убил палкой сожителя матери

11 февраля в Новом Осколе 37-летний белгородец пришёл в гости к маме, где они с ней и её сожителем начали распивать алкоголь. В ходе застолья пара поссорилась на бытовой почве — 52-летний мужчина начал оскорблять подругу и ударил ногой по голове.