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Posted 20 мая 2021, 14:35

Published 20 мая 2021, 14:35

Modified 1 декабря 2024, 08:55

Updated 1 декабря 2024, 08:55

В Белгородской области пьяный мужчина убил палкой сожителя матери

В Белгородской области пьяный мужчина убил палкой сожителя матери

20 мая 2021, 14:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Убийство
37-летний житель Нового Оскола заступился за мать и случайно убил её возлюбленного деревянной палкой. Теперь мужчина сядет в тюрьму на 7 лет и 6 месяцев, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

11 февраля в Новом Осколе 37-летний белгородец пришёл в гости к маме, где они с ней и её сожителем начали распивать алкоголь. В ходе застолья пара поссорилась на бытовой почве — 52-летний мужчина начал оскорблять подругу и ударил ногой по голове.

Поведение друга мамы удивило уже подвыпившего белгородца. Он взял деревянную палку и пять раз ударил обидчика по голове, заявили в пресс-службе СУ СК по Белгородской области.

Спустя два дня 52-летний мужчина скончался от ушиба головного мозга, который развился из-за черепно-мозговой травмы.

Суд признал «защитника» виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Мужчине назначили наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

#Новости#Происшествия#Новый Оскол#Убийство#Происшествие
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