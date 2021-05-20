В Белгородской области пьяный мужчина убил палкой сожителя матери

Posted 20 мая 2021, 14:35
Published 20 мая 2021, 14:35
Modified 1 декабря 2024, 08:55
Updated 1 декабря 2024, 08:55
11 февраля в Новом Осколе 37-летний белгородец пришёл в гости к маме, где они с ней и её сожителем начали распивать алкоголь. В ходе застолья пара поссорилась на бытовой почве — 52-летний мужчина начал оскорблять подругу и ударил ногой по голове.
Поведение друга мамы удивило уже подвыпившего белгородца. Он взял деревянную палку и пять раз ударил обидчика по голове, заявили в пресс-службе СУ СК по Белгородской области.
Спустя два дня 52-летний мужчина скончался от ушиба головного мозга, который развился из-за черепно-мозговой травмы.
Суд признал «защитника» виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Мужчине назначили наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.