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Posted 20 мая 2021, 11:06

Published 20 мая 2021, 11:06

Modified 20 августа 2024, 02:05

Updated 20 августа 2024, 02:05

Спустя шесть лет мэрия Белгорода исполнит решение суда по сносу здания

Спустя шесть лет мэрия Белгорода исполнит решение суда по сносу здания

20 мая 2021, 11:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Госзакупки
Администрация областного центра заплатит за снос недостроенного здания 157,4 тысяч рублей. Дело о демонтаже мэрия выиграла ещё в 2015 году.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Свердловский районный суд признал постройку нелегитимной ещё 25 марта 2015 года по иску мэрии Белгорода. Тогда незаконное разрытие траншей и заливку фундамента на ул. Сургутской, 80а обнаружил департамент строительства и архитектуры администрации областного центра.

Фемида решила обязать организатора строительства привести участок в первоначальное состояние — демонтировать фундамент и зарыть траншеи. Однако недострой остался на своём месте, превратившись в руины.

За демонтаж постройки, которая была незаконной шесть лет, мэрия Белгорода взялась только в мае этого года. Администрация областного центра провела электронный аукцион и выбрала подрядчика, который снесёт здание. Им стало ООО «Спецстройгарант».

Согласно данным сайта госзакупок, компания-победитель демонтирует незаконную постройку и самостоятельно утилизирует отходы от сноса. На эти работы мэрия Белгорода выделит из казны 157,4 тысяч рублей.

Завершить демонтаж «Спецстройгарант» должен в начале июня этого года.

Справка: ООО «Спецстройгарант» зарегистрированная в 2018 году в Белгороде организация. Руководителем и бенефициаром компании является Алексей Кравченко. За 2020 год компания выручила от продажи 17,7 млн рублей, чистая прибыль составила 1,2 млн рублей.

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