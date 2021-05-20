Спустя шесть лет мэрия Белгорода исполнит решение суда по сносу здания

Posted 20 мая 2021, 11:06
Published 20 мая 2021, 11:06
Modified 20 августа 2024, 02:05
Updated 20 августа 2024, 02:05
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Свердловский районный суд признал постройку нелегитимной ещё 25 марта 2015 года по иску мэрии Белгорода. Тогда незаконное разрытие траншей и заливку фундамента на ул. Сургутской, 80а обнаружил департамент строительства и архитектуры администрации областного центра.
Фемида решила обязать организатора строительства привести участок в первоначальное состояние — демонтировать фундамент и зарыть траншеи. Однако недострой остался на своём месте, превратившись в руины.
За демонтаж постройки, которая была незаконной шесть лет, мэрия Белгорода взялась только в мае этого года. Администрация областного центра провела электронный аукцион и выбрала подрядчика, который снесёт здание. Им стало ООО «Спецстройгарант».
Согласно данным сайта госзакупок, компания-победитель демонтирует незаконную постройку и самостоятельно утилизирует отходы от сноса. На эти работы мэрия Белгорода выделит из казны 157,4 тысяч рублей.
Завершить демонтаж «Спецстройгарант» должен в начале июня этого года.
Справка: ООО «Спецстройгарант» зарегистрированная в 2018 году в Белгороде организация. Руководителем и бенефициаром компании является Алексей Кравченко. За 2020 год компания выручила от продажи 17,7 млн рублей, чистая прибыль составила 1,2 млн рублей.