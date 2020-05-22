В Старом Осколе под снос пойдут два десятка торговых павильонов

Так, в перечень вошли торговые павильоны в микрорайонах Олимпийский (в районе домов № 24 и 13), Королёва (дом № 31), Жукова (дома № 27 и 30), Лесной (дома № 14 и 15). Под снос пойдут торговые объекты вблизи автобусной остановки у дома № 1 в микрорайоне Восточный и у дома № 2 в микрорайоне Юбилейный.