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В Старом Осколе под снос пойдут два десятка торговых павильонов

22 мая 2020, 08:59
Фото: ИА "Бел.Ру"
Администрация Старооскольского горокруга предупредила о принудительном сносе 21 нестационарного торгового объекта (НТО) в случае, если их владельцы добровольно не уберут точки до 22 июня. Работы будут проходить в соответствии с решением комиссии по приёмке в эксплуатацию и демонтажу НТО.

Так, в перечень вошли торговые павильоны в микрорайонах Олимпийский (в районе домов № 24 и 13), Королёва (дом № 31), Жукова (дома № 27 и 30), Лесной (дома № 14 и 15). Под снос пойдут торговые объекты вблизи автобусной остановки у дома № 1 в микрорайоне Восточный и у дома № 2 в микрорайоне Юбилейный.

Помимо этого, в списке оказались четыре торговых павильона в районе автомобильного рынка Старого Оскола, киоск на ул. Мира и точка на ул. Мирная в районе разворотной площадки маршруток.

Отмечается, что торговые павильоны будут сносить в микрорайонах Звёздный, Интернациональный и Лебединец. Полный список опубликован на портале администрации городского округа.

#Новости#Снос#Магазины#Старый Оскол#Павильоны#Новости Старого Оскола#Экономика
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